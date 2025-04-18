20 Ucapan Selamat Hari Paskah 2025 dalam Bahasa Inggris, Cocok untuk Status di Sosmed

JAKARTA - Ucapan Selamat Hari Paskah 2025 dalam bahasa Inggris bisa menjadi rekomendasi untuk digunakan dalam lingkungan global, termasuk teman, rekan kerja, atau kerabat di luar negeri.

Hari Paskah 2025 diperingati oleh umat Kristiani pada Minggu, 20 April 2025, sebagai hari libur nasional di Indonesia .​

Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, simbol kemenangan atas dosa dan harapan baru bagi umat manusia.

Ucapan Selamat Hari Paskah 2025 dalam bahasa Inggris sering terdengar natural dan hangat, cocok untuk menyampaikan makna Paskah: harapan, kebangkitan, dan kasih.

Banyak orang menggunakan ucapan bahasa Inggris untuk caption Instagram, status WhatsApp, atau ucapan di kartu ucapan agar terlihat lebih universal dan modern.

Berikut 20 ucapan Selamat Hari Paskah 2025 dalam bahasa Inggris, cocok untuk berbagai suasana, dari yang formal sampai yang hangat dan personal, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (18/4/2025).

1. Happy Easter 2025! May your day be filled with love, joy, and renewal.

2. Wishing you a blessed Easter full of peace, hope, and beautiful beginnings.

3. May the miracle of Easter bring you faith, happiness, and endless blessings.

4. Rejoice in the spirit of Easter—new life, new hope, new joy!

5. Sending warm wishes for a joyful and meaningful Easter 2025.

6. Easter is a time to celebrate life and love. Happy Easter to you and your family!

7. May your heart be filled with the joy of Easter and the love of Christ.

8. Have a wonderful Easter surrounded by the people you love and the hope that never fades.