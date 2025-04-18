20 Ucapan Selamat Hari Paskah 2025

JAKARTA - Hari Paskah 2025 diperingati oleh umat Kristiani pada Minggu, 20 April 2025, sebagai hari libur nasional di Indonesia .​

Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, simbol kemenangan atas dosa dan harapan baru bagi umat manusia.

Perayaan ini merupakan puncak dari rangkaian ibadah yang dimulai sejak Rabu Abu pada 5 Maret 2025, menandai awal Masa Prapaskah, yaitu 40 hari refleksi spiritual, puasa, dan pantang .​

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menetapkan tema Paskah 2025 sebagai “Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga”​.

Tema ini mengajak umat untuk menghadirkan kedamaian Kristus dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Berikut 20 ucapan Selamat Hari Paskah 2025 yang penuh makna dan cocok untuk dibagikan ke keluarga, teman, atau media sosial, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (18/4/2025).

Ucapan Bermakna Rohani

1. Selamat Paskah 2025! Kiranya terang kebangkitan Kristus senantiasa menerangi langkah hidupmu.

2. Yesus telah bangkit! Semoga damai dan harapan-Nya mengisi hatimu hari ini dan selamanya.

3. Paskah bukan hanya tentang salib, tapi juga tentang harapan. Selamat merayakan kasih yang tak berkesudahan!

4. Kristus bangkit, hidup kita dipulihkan! Selamat merayakan Paskah yang penuh sukacita.

5. Paskah adalah pengingat bahwa tidak ada malam yang terlalu gelap untuk tidak diterangi cahaya Tuhan.

Ucapan untuk Keluarga dan Sahabat

6. Selamat Hari Paskah! Semoga kasih Tuhan semakin mempererat cinta dan kedamaian dalam keluargamu.

7. Semoga Paskah ini membawa keberkahan, sukacita, dan harapan baru untuk kita semua.

8. Momen Paskah adalah saat yang indah untuk saling memaafkan dan menebarkan kasih. Tuhan memberkati!

9. Paskah ini, mari kita rayakan kebangkitan Kristus dengan hati yang penuh syukur dan cinta kasih.

10. Selamat Paskah sahabatku! Semoga hidupmu dikelilingi oleh harapan dan damai sejahtera.