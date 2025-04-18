Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral karena Aksi Menari Haka di Parlemen, Begini Kehidupan Hana-Rawhiti Sekarang

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |12:24 WIB
Viral karena Aksi Menari Haka di Parlemen, Begini Kehidupan Hana-Rawhiti Sekarang
Hana Rawhiti. (Foto: Ist)
A
A
A

Pada November 2024, Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke menjadi sorotan internasional setelah aksinya di parlemen Selandia Baru. Sebagai anggota parlemen dari suku Māori yang berusia 22 tahun, ia memimpin Haka—tarian tradisional Māori—di tengah sidang yang membahas Treaty Principles Bill.

Aksinya ini sebagai bentuk protes terhadap RUU kontroversial yang dianggap mengancam hak-hak masyarakat adat Māori.

Video yang merekam momen itu viral, memperlihatkan Maipi-Clarke merobek salinan RUU sebelum memulai tarian Haka. Tindakannya memicu reaksi spontan dari anggota parlemen Māori lainnya, yang turut serta dalam tarian tersebut. Situasi ini menyebabkan Ketua DPR Gerry Brownlee menangguhkan sesi parlemen sementara.

RUU ini memicu perdebatan sengit karena berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam Treaty of Waitangi tahun 1840—perjanjian yang menetapkan hubungan antara pemerintah dan suku Māori. Para penentang khawatir revisi terhadap perjanjian ini akan melemahkan hak-hak Māori atas tanah dan budaya mereka.

Hana Rawhiti

Profil Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke

Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke lahir dalam keluarga aktivis Māori dan tumbuh besar dengan nilai-nilai perjuangan untuk hak masyarakat adat. Sebelum terjun ke politik, ia aktif di komunitasnya, mengadvokasi hak tanah dan budaya Māori.

Pada pemilu 2023, ia terpilih sebagai anggota parlemen dari Te Pati Māori, menjadikannya anggota parlemen termuda dalam hampir 200 tahun sejarah Selandia Baru. Dalam pidato pertamanya di parlemen, ia juga menampilkan Haka sebagai simbol identitas dan perjuangannya.

Hana Rawhiti

Maipi-Clarke dikenal sebagai pengkritik keras pemerintahan Perdana Menteri Christopher Luxon. Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat Māori. Popularitasnya yang meningkat membuatnya masuk dalam daftar lima kandidat potensial untuk jabatan Perdana Menteri di masa depan, menurut jajak pendapat media lokal.

 

Telusuri berita women lainnya
