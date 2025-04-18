Potret Bulan Sutena Si Cantik Natural, Ternyata Punya Banyak Prestasi

Penyanyi muda asal Bali, Bulan Sutena berhasil menarik perhatian warganet. Bukan hanya parasnya yang cantik saja tapi ternyata ia juga punya segudang prestasi yang bikin netizen semakin terpesona.

Bulan pertama kali muncul di Tiktok dengan video cover lagu seperti "Terpesona," "Put Your Head on My Shoulder," serta dua lagu hitsnya, "I Love Mama Mantu" dan "Adu Mamae”. Suara merdunya dan kemampuannya memainkan gitar secara otodidak menjadi daya tarik tersendiri yang membuat namanya cepat melejit di dunia hiburan.

Segudang Prestasi

Bukan sekadar terkenal, Bulan juga memiliki sederet prestasi yang mengukuhkan namanya di industri hiburan. Di dunia modeling, ia pernah menjadi Grand Finalis Top Model Indonesia (2019) dalam kompetisi modeling nasional serta terlibat dalam berbagai kegiatan industri fashion setelah lolos ke babak final.

Kemampuannya dalam public speaking juga patut diacungi jempol, terbukti saat ia meraih juara lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMP se-Gianyar (2018).

Tak hanya itu, Bulan juga aktif di bidang olahraga sebagai atlet Kempo dan berhasil meraih medali emas dalam Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Bali (2019).

Mulai Terjun Ke Dunia Akting

Kesuksesanya dalam dunia hiburan semakin melejit ketika ia terjun dalam dunia akting. Sejak tahun 2024, ia mulai membintangi film horor Rambut Kafan, di mana ia berperan sebagai Tari.

Karena kemampuan aktingnya, Bulan kembali dipercaya untuk menjadi peran utama di film Eva: Pendakian Terakhir (2025). Tak henti di situ ia juga membintangi film Made in Bali dan Cincin Kematian.