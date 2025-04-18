Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Monica Jonan Putri Ignasius Jonan yang Berpenampilan Sederhana

Naila Nazira , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |10:26 WIB
5 Potret Monica Jonan Putri Ignasius Jonan yang Berpenampilan Sederhana
Monica Jonan. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Monica Jonan ialah putri dari Ignasius Jonan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia serta mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia.

Monica dikenal sebagai orang yang berpenampilan sederhana dan memiliki kecintaan mendalam terhadap binatang. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. 

Sebagai anak dari publik figur, Monica tak lepas dari sorotan media. Salah satunya ialah momen penting dalam hidupnya yaitu pernikahannya dengan Alvin beberapa waktu lalu. 

Berikut ini beberapa potret cantik Monica Jonan yang telah dirangkum Okezone dari akun Instagram miliknnya @Jonicamonan, Jumat (18/4/2025).

1. Tampil sederhana di Italia

Monica Jonan tampil sederhana di Assisi, Italia bagian tengah. Walaupun dengan penampilan yang sederhana, monica terlihat sangat anggun dengan pakaiannya tesebut. 

Monica Jonan

2. Anniversary dengan Alvin

Beberapa waktu lalu melalui unggahannya Monica membagikan foto anniversary pernikahannya dengan Alvin. Monica menikah dengan Alvin pada 27 Februari 2021 yang lalu di Katedral Jakarta.

Monica Jonan dan suami

3. Suka berpetualang

Melalui unggahannya pada media sosial miliknya, Monica kerap kali membagikan unggahan dirinya yang suka berpetualang ke tempat-tempat baru. Salah satu tempat yang ia datangi ialah Redondela, Spayol. 

Monica Jonan

 

Halaman:
1 2
      
