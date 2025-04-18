Afgan Kenang Pelukan dari Titiek Puspa: Dia Ada dalam Perjalanan Karierku

JAKARTA - Penyanyi Afgansyah Reza turut hadir dalam acara tahlilan 7 hari wafatnya Titiek Puspa pada Kamis (17/4/2025) malam. Dia hadir untuk menghormati kepergian sang penyanyi legendaris tersebut.



Kepada awak media, Afgan mengaku punya sederet kenangan manis dengan penyanyi yang sudah dianggap sebagai neneknya itu.



"Eyang Titiek termasuk yang sering nelponin aku random gitu kayak nanya kabar, terus ngobrol, nelepon kayak setengah jam," kata Afgansyah Reza di Kebayoran Baru Jakatta Selatan, Kamis.



Perbincangan Afgan dengan Titiek Puspa sendiri menyinggung soal kesejahteraan anak-anak usia sekolah di Indonesia. Hal ini lantaran Titiek Puspa dikenal sangat peduli kepada orang yang kurang mampu.



"Terakhir telepon kayak akhir tahun lalu, 2024 Desember. Dia telepon, dia bilang ngelihat berita banyak anak-anak nggak mampu sekolah karena nggak punya seragam. Terus dia kayak minta tolong aku gimana caranya buat cari dana untuk kasih ke anak-anak yang nggak mampu beli seragam. Jadi dia kayak punya kekhawatiran tersendiri buat negara kita," ucap Afgan.

Kenangan paling bekesan Afgan dengan Titiek yakni ketika dirinya menggelar konser tunggal perdana beberapa tahun lalu.



Kata Afgan, Titiek hadir sebagai penonton dan memeluknya ketika pertunjukan usai. Hal itu pun menjadi apresiasi tak terlupakan Afgan dari seorang Titiek Puspa.



"Konser tunggal pertamaku di Jakarta, pertama kali aku bikin konser, Eyang Titiek datang nonton. Inget banget beres acara dia naik ke panggung terus dia peluk aku. Dia selalu ada dalam perjalanan karierku," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)