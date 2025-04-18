Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Afgan Kenang Pelukan dari Titiek Puspa: Dia Ada dalam Perjalanan Karierku

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |09:34 WIB
Afgan Kenang Pelukan dari Titiek Puspa: Dia Ada dalam Perjalanan Karierku
Afgansyah Reza. (Foto: Ravie)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Afgansyah Reza turut hadir dalam acara tahlilan 7 hari wafatnya Titiek Puspa pada Kamis (17/4/2025) malam. Dia hadir untuk menghormati kepergian sang penyanyi legendaris tersebut.

Kepada awak media, Afgan mengaku punya sederet kenangan manis dengan penyanyi yang sudah dianggap sebagai neneknya itu.

"Eyang Titiek termasuk yang sering nelponin aku random gitu kayak nanya kabar, terus ngobrol, nelepon kayak setengah jam," kata Afgansyah Reza di Kebayoran Baru Jakatta Selatan, Kamis.

Perbincangan Afgan dengan Titiek Puspa sendiri menyinggung soal kesejahteraan anak-anak usia sekolah di Indonesia. Hal ini lantaran Titiek Puspa dikenal sangat peduli kepada orang yang kurang mampu.

"Terakhir telepon kayak akhir tahun lalu, 2024 Desember. Dia telepon, dia bilang ngelihat berita banyak anak-anak nggak mampu sekolah karena nggak punya seragam. Terus dia kayak minta tolong aku gimana caranya buat cari dana untuk kasih ke anak-anak yang nggak mampu beli seragam. Jadi dia kayak punya kekhawatiran tersendiri buat negara kita," ucap Afgan.

Kenangan paling bekesan Afgan dengan Titiek yakni ketika dirinya menggelar konser tunggal perdana beberapa tahun lalu.

Kata Afgan, Titiek hadir sebagai penonton dan memeluknya ketika pertunjukan usai. Hal itu pun menjadi apresiasi tak terlupakan Afgan dari seorang Titiek Puspa.

"Konser tunggal pertamaku di Jakarta, pertama kali aku bikin konser, Eyang Titiek datang nonton. Inget banget beres acara dia naik ke panggung terus dia peluk aku. Dia selalu ada dalam perjalanan karierku," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174726//afgan-0S7n_large.jpg
Afgan Akui Lebih Selektif Pilih Teman usai Berhaji 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163583//afgan-CUHl_large.jpg
Ternyata, Nama Afgan Terinspirasi dari Perang Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163518//afgansyah_reza-RLtJ_large.JPG
Rossa Ungkap Perubahan Afgan Usai Haji: Salatnya Gak Ketinggalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160750//dahlia_poland-X64B_large.jpg
Hot Gossip: Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian, Afgan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/33/3160657//afgansyah_reza-yuR4_large.JPG
Afgan Runtuhkan Ego Lewat Haji, Seperti Lahir Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/33/3160577//afgansyah_reza-xGyF_large.JPG
Afgan Akui Baru Merasa Dewasa di Usia 30 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement