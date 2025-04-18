Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Ivan Gunawan dan Ruben Onsu Bicarakan Sholat Subuh, Makin Fokus Dalami Agama Islam

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |07:06 WIB
Momen Ivan Gunawan dan Ruben Onsu Bicarakan Sholat Subuh, Makin Fokus Dalami Agama Islam
Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. (Foto: IG Ivan)
A
A
A

Ruben Onsu dan Ivan Gunawan tampaknya semakin serius untuk berdiskusi sekaligus mendalami agama Islam. Diketahui saat Ruben Onsu memutuskan mualaf, dia melaksanakan Sholat Idul Fitri bersama sahabatnya itu. 

Kini, mantan suami Sarwendah itu pun membagikan momen saat dirinya diingatkan beribadah oleh Ivan Gunawan.

Lewat unggahan Instagram-nya, Ruben menunjukkan isi chatnya bersama Ivan Gunawan pada jam empat pagi. Ivan mengingatkan agar Ruben melaksanakan salat sunnah sebelum Subuh.

"Sebelum Subuh dua rakaat, salat sunnah," ujar Ivan Gunawan kepada Ruben Onsu, dikutip Kamis (17/4/2025).

Ruben Onsu

Ruben Onsu yang masih belum memahami soal Sholat Sunnah sebelum sholat wajib menjelaskan bahwa dirinya belum Sholat Sunnah karena ketiduran usai tahajud. Ivan Gunawan lalu menjelaskan bahwa salat sunnah dilaksanakan sebelum Sholat Subuh. 

"Iya kak, tadi habis tahajud, eh kebablasan (tidur). Ini gue mau Subuh dulu," kata Ruben Onsu. 

"Justru sebelum Subuh, salat sunnah dulu dua rakaat, baru Subuh dua rakaat," balas Ivan Gunawan. 

Ivan pun mengirimkan foto tentang keutamaan Sholat Sunnah sebelum Subuh. Lalu, dia melempar candaan kepada Ruben Onsu.

 

