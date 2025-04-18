5 Alasan Susu Berperan Penting dalam Kehamilan, Salah Satunya untuk Sumber Energi Bumil

JAKARTA - Susu hamil memiliki peran penting dalam menunjang nutrisi selama masa kehamilan karena mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan ibu dan janin. Susu hamil biasanya mengandung kalsium yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi janin.

Jika asupan kalsium kurang, tubuh ibu akan mengambilnya dari tulangnya sendiri, yang bisa menyebabkan risiko osteoporosis di kemudian hari.

Selain itu, susu hamil umumnya juga mengandung asam folat yang sangat penting terutama pada trimester pertama untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin (seperti spina bifida).

Nah, berikut daftar alasan mengapa susu hamil menjadi bagian asupan nutrisu yang penting bagi ibu hamil, dirangkum Okezone, Jumat (18/4/2025).

1. Dukung pembentukan organ janin

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Sandy Prasetyo mengatakan, susu hamil menjadi salah satu asupan nutrisi yang cukup dan tepat berperan penting dalam mendukung pembentukan organ janin, perkembangan otak, serta menjaga daya tahan tubuh dan energi ibu sepanjang kehamilan hingga pasca melahirkan.

Terlebih lagi, 1000 Hari Pertama Kehidupan anak dimulai sejak proses kehamilan, sehingga pemenuhan nutrisi sejak dini menjadi sangat krusial.

“Selama kehamilan, perlu dipahami bahwa kebutuhan nutrisi ibu hamil itu sangat spesifik. Susu khusus ibu hamil dirancang bukan sekadar sebagai pelengkap, tapi sebagai sumber nutrisi esensial, seperti protein, asam folat, zat besi, kalsium, dan DHA-Omega 3, yang belum tentu ada dalam susu biasa,” ujar dr.Sandy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).

“Sehingga salah satu solusi praktis dan efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengonsumsi susu yang telah diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dan menyusui,” lanjutnya.

2. Pelengkap suplemen kehamilan

Menurut dr. Sandy, banyak ibu yang juga hanya mengandalkan suplemen kehamilan untuk mencukupi zat besi atau asam folat. Namun, berbeda dengan suplemen yang umumnya hanya menargetkan kebutuhan tertentu, susu dengan nutrisi lengkap dan menyeluruh dibutuhkan untuk membentuk fondasi nutrisi yang kuat.

Asupan dari makanan sehari-hari sering kali juga belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sinilah peran susu ibu hamil sangat penting dan perlu menjadi pilar utama dalam pola makan harian.

“Susu ibu hamil memiliki kandungan protein berkualitas tinggi yang lebih mudah dicerna dan diserap untuk mendukung pembentukan organ tubuh dan otak janin, menjaga ibu tetap fit, dan membantu penyerapan vitamin serta mineral dari makanan maupun suplemen. Di masa menyusui, protein juga penting untuk produksi ASI yang optimal,” tambah dr. Sandy.

3. Melengkapi asupan protein

8 dari 10 ibu hamil di Indonesia diketahui memiliki tingkat konsumsi protein yang rendah, dibawah 56 gram per harinya.

Kekurangan protein pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau dengan berat badan rendah, menghambat perkembangan janin, serta menyebabkan gangguan kesehatan pada ibu seperti penurunan berat badan, kelelahan otot, dan retensi cairan.

Di sinilah susu ibu hamil berperan sebagai sumber nutrisi esensial yang mudah dicerna dan diserap, memberikan dukungan optimal untuk ibu dan janin.

“Meski bisa didapat dari berbagai sumber makanan, protein dalam susu memiliki keunggulan karena lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Inilah yang menjadikan susu untuk ibu hamil sebagai bagian penting dalam pemenuhan nutrisi harian, terutama di tengah perubahan fisik dan aktivitas yang semakin padat,” jelas dr. Sandy.