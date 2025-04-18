7 Makanan Pengganti Nasi untuk Diet, Salah Satunya Quinoa

Ternyata ada cukup banyak makanan pengganti nasi yang cocok buat diet, lebih rendah kalori dan tetap mengenyangkan. Makanan pengganti nasi sangat cocok dikonsumsi bagi kamu yang sedang menjalani program penurunan berat badan.

Selain kalorinya yang relatif lebih rendah dari nasi, makanan diet pengganti nasi memiliki kandungan karbohidrat kompleks beberapa rekomendasi di artikel ini juga tinggi.

Berikut beberapa rekomendasi makanan diet pengganti nasi, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (18/4/2025).

1. Jagung

Jagung bisa menjadi makanan pokok pengganti nasi yang punya banyak manfaat kesehatan.

Jagung terdiri dari serat tidak larut, yang membuatnya menjadi makanan dengan indeks glikemik rendah. Jagung juga mengandung banyak vitamin B, serta mineral penting, termasuk seng, magnesium, tembaga, zat besi, dan mangan.



2. Singkong

Umbi singkong cocok sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi karena mengandung banyak nutrisi sehingga cocok buat diet.

Singkong biasa digunakan sebagai pengganti tepung bagi mereka yang memiliki alergi karena singkong bebas gluten, biji-bijian, dan kacang-kacangan.

Dalam 100 gram singkong masak mengandung 91 kalori, dengan 84 persen berasal dari karbohidrat. Selain itu singkong juga mengandung serat, vitamin C, tembaga, thiamin, folat, vitamin B6, kalium, magnesium, dan niasin.