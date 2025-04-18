Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nonton MasterChef Indonesia Season 12 di VISION+: Ketegangan di Galeri Makin Memanas!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |13:41 WIB
Nonton MasterChef Indonesia Season 12 di VISION+: Ketegangan di Galeri Makin Memanas!
MasterChef Indonesia Season 12
A
A
A

JAKARTA – Pekan ini, dapur panas MasterChef Indonesia Season 12 kembali menyajikan drama, air mata, dan tentunya masakan yang challenging. Buat kamu yang nggak sempat nonton di TV, tenang aja, semua keseruannya bisa kamu ikuti secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Episode terbaru MasterChef Indonesia Season 12 hadir setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 WIB di RCTI. Tapi kalau kamu lagi di luar rumah, di jalan, atau lebih suka nonton dari HP sambil rebahan, kamu bisa langsung akses di VISION+ dan tonton live streaming atau full episode-nya kapan pun kamu mau.

Yang bikin musim ini makin menarik adalah hadirnya kejutan besar di kursi juri! Selain duet maut Chef Juna yang dikenal tegas dan Chef Renatta dengan keanggunannya yang tajam, kini hadir sosok legendaris yang bikin dunia kuliner Indonesia bergetar, Chef Rudy Choirudin! Dengan pengalaman puluhan tahun dan karakter yang khas, Chef Rudy sukses membawa nuansa baru yang menyegarkan sekaligus menegangkan ke dalam kompetisi.

Semua episode MasterChef Indonesia Season 12 bisa kamu tonton langsung dan lengkap di VISION+. Nggak cuma episode terbaru, kamu juga bisa rewatch dari awal kalau mau nostalgia atau baru mulai ngikutin.

Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store sekarang juga! Langganan mulai Rp20.000,- untuk menikmati konten premium terbaik.

Streaming Ini Itu di VISION+

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780/viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981/so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139825/juara_masterchef_indonesia_season_12_fajar_dapat_hadiah_spesial_dari_dubes_as-hOKg_large.jpg
Juara MasterChef Indonesia Season 12, Fajar Dapat Hadiah Spesial dari Dubes AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139823/fajar_menang_masterchef_indonesia_season_12_zahra_menangis_haru-uQtL_large.jpg
Fajar Menang MasterChef Indonesia Season 12, Zahra Menangis Haru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139821/selamat_fajar_jadi_pemenang_masterchef_indonesia_season_12_unggul_tipis_dari_hovit-37mE_large.jpg
Selamat! Fajar Jadi Pemenang MasterChef Indonesia Season 12, Unggul Tipis dari Hovit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139808/fajar_salip_hovit_di_ronde_kedua_grand_final_masterchef_indonesia_season_12_persaingan_kian_panas-LfOT_large.jpg
Fajar Salip Hovit di Ronde Kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 12, Persaingan Kian Panas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement