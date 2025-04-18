Nonton MasterChef Indonesia Season 12 di VISION+: Ketegangan di Galeri Makin Memanas!

JAKARTA – Pekan ini, dapur panas MasterChef Indonesia Season 12 kembali menyajikan drama, air mata, dan tentunya masakan yang challenging. Buat kamu yang nggak sempat nonton di TV, tenang aja, semua keseruannya bisa kamu ikuti secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Episode terbaru MasterChef Indonesia Season 12 hadir setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 WIB di RCTI. Tapi kalau kamu lagi di luar rumah, di jalan, atau lebih suka nonton dari HP sambil rebahan, kamu bisa langsung akses di VISION+ dan tonton live streaming atau full episode-nya kapan pun kamu mau.

Yang bikin musim ini makin menarik adalah hadirnya kejutan besar di kursi juri! Selain duet maut Chef Juna yang dikenal tegas dan Chef Renatta dengan keanggunannya yang tajam, kini hadir sosok legendaris yang bikin dunia kuliner Indonesia bergetar, Chef Rudy Choirudin! Dengan pengalaman puluhan tahun dan karakter yang khas, Chef Rudy sukses membawa nuansa baru yang menyegarkan sekaligus menegangkan ke dalam kompetisi.

Semua episode MasterChef Indonesia Season 12 bisa kamu tonton langsung dan lengkap di VISION+. Nggak cuma episode terbaru, kamu juga bisa rewatch dari awal kalau mau nostalgia atau baru mulai ngikutin.

Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store sekarang juga! Langganan mulai Rp20.000,- untuk menikmati konten premium terbaik.

(Qur'anul Hidayat)