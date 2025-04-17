5 Tips Belanja Hemat saat Tanggal Tua, Biar Nggak Kalap

JAKARTA - Tanggal tua sering kali jadi momok menakutkan untuk banyak orang lantaran mulai menipisnya keuangan sembari menunggu tanggal gajian. Namun, tak jarang pula ada kebutuhan mendadak yang membuat Anda harus berbelanja di tanggal tua.

Berbelanja di tanggal tua juga memerlukan trik agar barang yang dibeli bisa sesuai kebutuhan dan tetap bisa berhemat. Untuk itu, Anda perlu memerhatikan beberapa tips agar tidak impulsif saat belanja di tanggal tua.

Seperti apa tips jitunya? Yuk simak informasinya melansir Frugal and Thriving, Kamis (17/4/2025).

1. Pertimbangkan Belanjaan

Anda bisa menghindari impulsive buying saat tanggal tua dengan mempertimbangkan belanjaan. Luangkan waktu untuk memikirkan apa yang perlu dibeli dengan yang tidak.

Coba untuk mencatat belanjaan yang diperlukan terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda akan tahu barang apa saja yang diperlukan dengan hanya keinginan semata.



2. Membuat Budget

Kemudian membuat budget atau membatasi anggaran sebelum belanja di tanggal tua. Setelah mempertimbangkan barang apa saja yang diperlukan, pastikan barang-barang itu tidak melebihi budget yang Anda batasi. Pastikan untuk menaati budget tersebut agar tidak impulsif.



3. Periksa Toko Lainnya

Jangan langsung tergiur dengan harga murah dan promo besar-besaran di satu toko. Coba untuk cek tokoh lainnya dan bandingkan harga tersebut. Dengan memastikan beberapa harga di toko lainnya, Anda jadi memiliki referensi dan bisa memilih harga terendah atau dengan promo yang paling menarik.