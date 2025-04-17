Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Belanja Hemat saat Tanggal Tua, Biar Nggak Kalap

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |22:27 WIB
5 Tips Belanja Hemat saat Tanggal Tua, Biar Nggak Kalap
5 Tips Belanja Hemat saat Tanggal Tua, Biar Nggak Kalap, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tanggal tua sering kali jadi momok menakutkan untuk banyak orang lantaran mulai menipisnya keuangan sembari menunggu tanggal gajian. Namun, tak jarang pula ada kebutuhan mendadak yang membuat Anda harus berbelanja di tanggal tua.

Berbelanja di tanggal tua juga memerlukan trik agar barang yang dibeli bisa sesuai kebutuhan dan tetap bisa berhemat. Untuk itu, Anda perlu memerhatikan beberapa tips agar tidak impulsif saat belanja di tanggal tua. 

Seperti apa tips jitunya? Yuk simak informasinya melansir Frugal and Thriving, Kamis (17/4/2025).

1. Pertimbangkan Belanjaan

Anda bisa menghindari impulsive buying saat tanggal tua dengan mempertimbangkan belanjaan. Luangkan waktu untuk memikirkan apa yang perlu dibeli dengan yang tidak.

Coba untuk mencatat belanjaan yang diperlukan terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda akan tahu barang apa saja yang diperlukan dengan hanya keinginan semata.


2. Membuat Budget

Kemudian membuat budget atau membatasi anggaran sebelum belanja di tanggal tua. Setelah mempertimbangkan barang apa saja yang diperlukan, pastikan barang-barang itu tidak melebihi budget yang Anda batasi. Pastikan untuk menaati budget tersebut agar tidak impulsif.


3. Periksa Toko Lainnya

Jangan langsung tergiur dengan harga murah dan promo besar-besaran di satu toko. Coba untuk cek tokoh lainnya dan bandingkan harga tersebut. Dengan memastikan beberapa harga di toko lainnya, Anda jadi memiliki referensi dan bisa memilih harga terendah atau dengan promo yang paling menarik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/194/2937271/boikot-zara-imbas-kampanye-dugaan-hina-genosida-palestina-wanita-ini-kembalikan-semua-baju-barunya-B5CLVKbAyn.jpg
Boikot Zara Imbas Kampanye Dugaan Hina Genosida Palestina, Wanita Ini Kembalikan Semua Baju Barunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/612/2864331/fakta-unik-pasar-tanah-abang-yang-masih-jadi-pusat-tekstil-terbesar-di-asia-tenggara-8jVATV1Nco.jpg
Fakta Unik Pasar Tanah Abang yang Masih Jadi Pusat Tekstil Terbesar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/01/612/2823725/3-aturan-dasar-kalau-mau-jajan-pakai-kartu-kredit-atau-paylater-wZBoXlqb6o.jpg
3 Aturan Dasar kalau Mau Jajan Pakai Kartu Kredit atau Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/08/194/2795085/pandemi-nyaris-berakhir-tren-belanja-offline-kembali-ramai-35eAXZSv2P.jpg
Pandemi Nyaris Berakhir, Tren Belanja Offline Kembali Ramai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/13/612/2686324/daftar-uang-bulanan-istri-artis-ada-yang-dikasih-rp-3-m-untuk-sebulan-WK4stD2bxf.jpg
Daftar Uang Bulanan Istri Artis, Ada yang Dikasih Rp 3 M untuk Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/28/612/2656037/belanja-hemat-ditambah-cicilan-0-persen-hanya-di-aladinmall-by-mister-aladin-ytOqMDf7fz.png
Belanja Hemat Ditambah Cicilan 0 Persen, Hanya di AladinMall by Mister Aladin!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement