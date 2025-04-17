Ingin Punya Nama Personal di Kaleng Minuman, Simak Caranya ya!

JAKARTA - Ingin memiliki kaleng minuman yang memunculkan nama personal kamu, sekarang bukan lagi sebuag impian. Ya, Kamu cukup datang ke Taman Literasi, Jakarta Selatan pada Jumat-Minggu, 18-20 April 2024 dan ikuti keseruannya untuk mendapatkan nama personal di kaleng minuman.

Keseruan itu merupakan bagian dari Share a Coke yang kini tengah digaungkan Coca Cola. Di acara itu, kalian bisa punya kaleng minuman yang dipersonalisasi sesuai dengan nama kalian.

Fitriana Adhisti, Frontline Marketing Director Coca-Cola Indonesia, mengatakan, “Di era serba digital saat ini, merayakan koneksi yang autentik menjadi suatu hal yang tak kalah penting. ‘Share a Coke’ mengingatkan kita bahwa kenangan terbaik dapat tercipta saat kita berkumpul bersama. Momen spontan yang penuh tawa dan kebersamaan, yang mungkin dapat dinikmati sembari meneguk sebotol kesegaran, dapat menjadi salah satu esensi penting dari kehidupan sehari-hari.”

Biar makin seru experience 'Share a Coke' untuk dirasakan di seluruh Indonesia, pihaknya juga menyiapkan program undian seru di balik tutup botol (Under-the-Cap Promotion)!

Sementara itu, Influencer & Content Creator Ben Sumadiwiria atau Bobby Saputra, mengatakan Share a Coke membawa pesan tentang kebersamaan atau connection.

"Saya sangat excited untuk jadi bagian dari perayaan ini dan ingin mengajak semua orang untuk berbagi. Let’s make unforgettable moments together!" tutupnya.



Ben menambahkan, "Serius, nama saya bisa ditemuin di kemasan Coke? Ikonik banget! Coke udah jadi teman setia saat nongkrong santai saya, dan 'Share a Coke' ini bener-bener pas untuk bikin momen-momen yang nyata dan bisa dibagikan."

(Kemas Irawan Nurrachman)