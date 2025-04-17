Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tangis Haru Ratusan Warga Padarincang yang selama 40 Tahun Kesulitan Air Bersih

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:52 WIB
Tangis Haru Ratusan Warga Padarincang yang selama 40 Tahun Kesulitan Air Bersih
Tangis Haru Ratusan Warga Padarincang yang selama 40 Tahun Kesulitan Air Bersih
A
A
A

KAB SERANG - Ada moment haru yang bisa dirasakan oleh ratusan warga Desa Ciseke, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang saat MNC Peduli bersama Miss Indonesia 2024 meresmian infrastruktur pengadaan air bersih dan MCK, Rabu (16/4/2025) siang.

Salah satunya Kasnari yang sudah menetap di Desa Ciseke sejak tahun 1985. Pria paruh baya ini pun menceritakan suka dukanya saat awal tinggal di Desa Ciseke, diantaranya kesulitan air bersih untuk konsumsi.

"Saya terpaksa pindah dari Anyer ke sini karena ekonomi, namun di sini juga rupanya keadaannya tidak jauh beda, malah mungkin lebih parah karena air bersih sulit," ujarnya mengawali perbincangan.

Tangis Haru Ratusan Warga Padarincang yang selama 40 Tahun Kesulitan Air Bersih
Tangis Haru Ratusan Warga Padarincang yang selama 40 Tahun Kesulitan Air Bersih

Mungkin, saat itu belum ada kendaraan yang bisa masuk ke lokasi atau teknologi seperti sekarang yang memudahkan mencari sumber air bersih.

"Dulu air bersih sangat susah, saya bersama warga mengandalkan air dari kali (sungai-red) yang ditampung di bak terlebih dahulu untuk dijernihkan. Sementara untuk air minum selalu beli air galon yang sangat jauh dan mengeluarkan biaya," ceritanya berkaca-kaca.

Ibu Onah pun merasakan hal yang sama, ibu rumah tangga sebelumnya merasa sedih jika ingin mandi sangat kesulitan air bersih dan mengambil air dari sungai yang tidak tahu disna juga dipakai mandi oleh hewan ternak seperi kambing dan kerbau.

"Apalagi jika saat hujan dan banjir, air akan keruh dan tidak bisa dipakai sama sekali. Apalagi untuk konsumsi minum, sangat kesulitan Kami cuma bisa beli, itu juga kalau ada uang, kalau nggak ada, ya kami dari air sungai diendapkan, 2- hari dan disaring beberapa kali, baru dimasak," ujar Onah sambil terbata-bata.

Diakuinya dan ratusan warga lainnya, saat adanya air bersih di Desa Ciseke ini bagaikan oase di Padang pasir. Banyak warga menangis dan bersujud syukur akan adanya air bersih di desanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement