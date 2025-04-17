Tangis Haru Ratusan Warga Padarincang yang selama 40 Tahun Kesulitan Air Bersih

KAB SERANG - Ada moment haru yang bisa dirasakan oleh ratusan warga Desa Ciseke, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang saat MNC Peduli bersama Miss Indonesia 2024 meresmian infrastruktur pengadaan air bersih dan MCK, Rabu (16/4/2025) siang.

Salah satunya Kasnari yang sudah menetap di Desa Ciseke sejak tahun 1985. Pria paruh baya ini pun menceritakan suka dukanya saat awal tinggal di Desa Ciseke, diantaranya kesulitan air bersih untuk konsumsi.

"Saya terpaksa pindah dari Anyer ke sini karena ekonomi, namun di sini juga rupanya keadaannya tidak jauh beda, malah mungkin lebih parah karena air bersih sulit," ujarnya mengawali perbincangan.

Mungkin, saat itu belum ada kendaraan yang bisa masuk ke lokasi atau teknologi seperti sekarang yang memudahkan mencari sumber air bersih.

"Dulu air bersih sangat susah, saya bersama warga mengandalkan air dari kali (sungai-red) yang ditampung di bak terlebih dahulu untuk dijernihkan. Sementara untuk air minum selalu beli air galon yang sangat jauh dan mengeluarkan biaya," ceritanya berkaca-kaca.

Ibu Onah pun merasakan hal yang sama, ibu rumah tangga sebelumnya merasa sedih jika ingin mandi sangat kesulitan air bersih dan mengambil air dari sungai yang tidak tahu disna juga dipakai mandi oleh hewan ternak seperi kambing dan kerbau.

"Apalagi jika saat hujan dan banjir, air akan keruh dan tidak bisa dipakai sama sekali. Apalagi untuk konsumsi minum, sangat kesulitan Kami cuma bisa beli, itu juga kalau ada uang, kalau nggak ada, ya kami dari air sungai diendapkan, 2- hari dan disaring beberapa kali, baru dimasak," ujar Onah sambil terbata-bata.

Diakuinya dan ratusan warga lainnya, saat adanya air bersih di Desa Ciseke ini bagaikan oase di Padang pasir. Banyak warga menangis dan bersujud syukur akan adanya air bersih di desanya.