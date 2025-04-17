Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kunjungi Serang, Miss Indonesia 2024 Resmikan Sumur Air Bersih, Monica: Semoga Kebaikan Ini Dirasa oleh Generasi Berikutnya

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:43 WIB
Kunjungi Serang, Miss Indonesia 2024 Resmikan Sumur Air Bersih, Monica: Semoga Kebaikan Ini Dirasa oleh Generasi Berikutnya
Kunjungi Serang, Miss Indonesia 2024 Resmikan Sumur Air Bersih
A
A
A

KAB SERANG - Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring untuk pertama kalinya mengunjungi Kabupaten Serang, tepatnya di Kampung Ciseke, di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang Banten, Rabu (16/4/2025) pagi.

Gadis kelahiran Medan Sumatera Utara ini tiba pukul 10 pagi ditemani oleh beberapa orang dari MNC Peduli, Yayasan Miss Indonesia dan perwakilan Desa Padarincang. 

Dengan mengenakan busana serba hitam plus selendang kebesaran Miss Indonesia 2024, Monica langsung diserbu warga yang berebut bersalaman dan berfoto dengannya.

Kunjungi Serang, Miss Indonesia 2024 Resmikan Sumur Air Bersih
Kunjungi Serang, Miss Indonesia 2024 Resmikan Sumur Air Bersih

"Wah, saya baru pertama kali ke Serang ini, meski perjalanan lumayan jauh ke lokasi tapi warganya ramah-ramah ya, apalagi anak-anaknya," ujarnya sambil tersenyum.

Saat ditanya maksud tujuannya datang ke Kampung Ciseke, Kecamatan Padarincang, Monica menjawab bahwa sebagai Miss Indonesia merasa sangat terhormat bisa ikut serta dalam program BWAP (Beauty with Purpose) Miss Indonesia yang didukung MNC Peduli yang berfokus pada penyediaan dan pembangunan air bersih, reservoir hingga MCK di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Serang.

Halaman:
1 2
      
