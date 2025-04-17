15 Ucapan Selamat Hari Jumat Agung 2025 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan Artinya

15 Ucapan Selamat Hari Jumat Agung 2025 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan Artinya, (Foto: Freepik)

JAKARTA - 15 ucapan selamat hari Jumat Agung 2025 dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya akan diulas Okezone dalam artikel ini. Umat Kristiani bisa membagikannya kepada teman hingga keluarga atau menjadikannya caption untuk postingan media sosial.

Jumat Agung menjadi momen penting bagi umat Kristiani dalam memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pada peringatan ini, mereka berdoa dan merenung untuk merasakan kasih Tuhan, sekaligus mengingat pentingnya pengorbanan yang dilakukan guna menebus dosa-dosa umat manusia.

Melalui Jumat Agung yang sarat makna ini, umat Kristiani juga biasa berbagi pesan berisi ucapan ke teman, keluarga, atau kerabat tercinta. Tak hanya dalam bahasa Indonesia, kata-katanya bisa disampaikan dalam Bahasa Inggris. Berikut beberapa contohnya.

1. Happy Good Friday! May God turn this moment into a blissful beginning of your life. May God fill your life with goodness on this holy day.

Arti: Selamat Jumat Agung! Semoga Tuhan mengubah momen ini menjadi awal yang membahagiakan dalam hidup Anda. Semoga Tuhan mengisi hidup Anda dengan kebaikan di hari suci ini.



2. On this Good Friday, may we remember His great love and find peace in His grace. Happy Good Friday!

Arti: Pada Jumat Agung ini, semoga kita bisa mengingat kasih-Nya yang besar dan menemukan kedamaian dalam anugerah-Nya. Selamat Jumat Agung!