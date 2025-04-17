Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Liliana Tanoesoedibjo: Air Bersih untuk Hidup yang Lebih Layak

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:30 WIB
Liliana Tanoesoedibjo: Air Bersih untuk Hidup yang Lebih Layak
Monica Sembiring dan Liliana Tanoesoedibjo
A
A
A

SERANG – Executive Chairwoman MNC Group sekaligus Founder & Chairwoman Organisasi Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo, menyampaikan rasa syukur atas rampungnya proyek akses air bersih di Kampung Ciseke, Desa/Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Bantuan ini disebutnya sebagai bentuk nyata kepedulian dan kontribusi Miss Indonesia terhadap kualitas hidup masyarakat.

Proyek sepanjang 3 kilometer ini mencakup pembangunan pipa saluran air dari mata air Cirahab, satu reservoir, dua penampungan, dan tiga unit MCK. Program bertajuk Beauty with a Purpose (BWAP) dengan tema Brings Hope and Clean Water to Communities ini diinisiasi oleh Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring dan didukung oleh MNC Peduli.

"Saya sangat bersyukur pembangunan ini telah selesai dan manfaatnya bisa langsung dirasakan warga. Ini bukan hanya soal air, tapi soal kehidupan yang lebih layak dan sehat," ujar Liliana.

Proyek ini memberikan dampak langsung kepada sekitar 150 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya harus mengandalkan air sungai yang tercemar. Kini, akses air bersih berada lebih dekat dan lebih aman bagi konsumsi serta sanitasi.

Monica Sembiring menambahkan bahwa program ini juga menjadi media edukasi hidup bersih. "Dengan air bersih dan sanitasi yang layak, masyarakat bisa hidup lebih sehat. Ini bisa mendorong peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan," ujarnya.

Partisipasi warga sangat tinggi dalam pembangunan ini, bahkan mereka ikut bergotong royong mengangkut material secara manual karena keterbatasan akses jalan. 

(Qur'anul Hidayat)

      
