HOME WOMEN LIFE

Water Station Kini Tersedia di 7 Halte Strategis TransJakarta, Cek Lokasinya

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |14:23 WIB
<i>Water Station</i> Kini Tersedia di 7 Halte Strategis TransJakarta, Cek Lokasinya
Water station. (Foto: Paragoncopr)
A
A
A

JAKARTA - ParagonCorp bersama TransJakarta, PAM Jaya berkolaborasi dalam menghadirkan fasilitas Water Station di tujuh halte strategis TransJakarta. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memberikan akses air minum gratis yang aman sekaligus mendorong gaya hidup ramah lingkungan bagi masyarakat Jakarta.

Peresmian fasilitas ini berlangsung pada 14 April 2025 di Halte CSW, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, serta para perwakilan dari mitra kolaborator, termasuk ParagonCorp.

Tujuh halte yang kini telah dilengkapi Water Station antara lain: Halte MH Thamrin, Halte Tosari, Halte Dukuh Atas, Halte Karet Sudirman, Halte Senayan Bank DKI, Halte Bundaran Senayan, dan Halte CSW.

Program ini tak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses air minum gratis, tapi juga mengajak mereka untuk membawa tumbler sendiri, mengurangi sampah plastik sekali pakai, dan berkontribusi dalam aksi sosial serta lingkungan.

Melalui pemindaian QR code yang tersedia di tiap Water Station, pengguna bisa berdonasi untuk berbagai inisiatif—mulai dari mendukung teman disabilitas, aksi sosial di Jakarta, hingga penanaman mangrove di pesisir ibu kota.

Melalui kampanye “Dari Air Jadi Kebaikan”, ParagonCorp mengajak masyarakat untuk menjadikan setiap tegukan air sebagai langkah kecil menuju perubahan besar—menyegarkan dahaga, menjaga bumi, dan menanamkan nilai berbagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
