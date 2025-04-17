Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mau Tidur Cepat dalam 1 Menit, Jangan Di-Skip Ini Triknya

Nabila Annafi , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:36 WIB
Mau Tidur Cepat dalam 1 Menit, Jangan Di-Skip Ini Triknya
Mau Tidur Cepat dalam 1 Menit, Jangan Di-Skip Ini Triknya
A
A
A

JAKARTA - Tidur menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki tidur yang cukup, maka Anda bisa beraktivitas di keesokan hari.

Namun, tidak sedikit banyak orang yang kesulitan untuk dapat tidur dengan cepat saat membaringkan diri di kasur. Tidak perlu khawatir, ternyata ada trik jitu yang dapat membuat Anda dapat langsung tertidur dalam waktu satu menit.

Mau Tidur Cepat dalam 1 Menit, Jangan Di-Skip Ini Triknya
Mau Tidur Cepat dalam 1 Menit, Jangan Di-Skip Ini Triknya

Seorang Konsultan Kesehatan, dr R Setio Boediprajitno membagikan cara agar bisa tidur lebih cepat hanya dalam 1 menit. Melalui unggahannya @dr.setiobp, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tidur dengan cepat:

1. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik
2. Tahan napas selama 7 detik
3. Buang napas perlahan melalui mulut selama 8 detik
4. ulangi langkah 1-3 sebanyak 3-4 kali hingga tubuh mendapatkan posisi rileks

"Semoga teman-teman terbantu ya," tulisnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
