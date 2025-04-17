Alasan Rapper Asal Amerika Sebut Indonesia Jadi Tempat Sampah Dunia, Ingatkan Bahayanya

Rapper asal Amerika Serikat, Azealia Banks, tengah menjadi sorotan publik usai melontarkan pernyataan kontroversial. Melalui unggahan di salah satu media sosialnya, ia menilai Indonesia dianggap sebagai tempat sampah dunia.

Dalam curhatan panjangnya di platform X, @azealiaslacewig, ia mengungkapkan pandangannya yang kontroversial dengan menyebut Indonesia sebagai tempat pembuangan sampah dunia, sama halnya dengan India.

"Indonesia adalah tempat sampah dunia. Saya tak suka mengatakannya, tapi Indonesia adalah tanah terlantar yang tercemar seperti halnya India,” tulis Banks pada Sabtu (11/3/2025).

Bukan sekadar melontarkan ucapan kontroversial, ternyata kritik tajam yang disampaikan Azealia Banks rupanya lahir dari rasa keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi kesehatan masyarakat Indonesia. Menurutnya, jika permasalahan ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan, termasuk ancaman terhadap tenaga kerja.

Sebenarnya, Azealia tak hanya menyoroti Indonesia secara khusus. Ia juga melayangkan kritik kepada dunia internasional yang dinilainya kerap membuang sampah ke negara-negara berkembang, salah satu negara yang menjadi tempat pembuangan sampah tersebut yaitu Indonesia.

Dalam tulisannya di X, Azealia turut menyindir gaya hidup para miliarder dan selebritas, seperti Katy Perry, Elon Musk, hingga Jeff Bezos, yang lebih memilih untuk pergi ke luar angkasa. Padahal, menurutnya, bumi masih dipenuhi dengan berbagai persoalan mendesak yang justru membutuhkan perhatian dan aksi nyata.

“Kemanusiaan tidak akan mendapatkan apa pun dari perjalanan luar angkasa jika kita berada dalam kondisi lingkungan dan kesehatan fisik yang buruk di bumi,” kritik Azealia di X.

Azealia Banks merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal tak hanya lewat karyanya, tapi juga kepribadiannya yang nyentrik. Musisi yang memulai kariernya sejak 2008 ini kini berusia 33 tahun, dan kerap mencuri perhatian publik dengan gaya eksentriknya.