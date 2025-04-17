Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Rapper Asal Amerika Sebut Indonesia Jadi Tempat Sampah Dunia, Ingatkan Bahayanya

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |13:32 WIB
Alasan Rapper Asal Amerika Sebut Indonesia Jadi Tempat Sampah Dunia, Ingatkan Bahayanya
Azealia Banks. (Foto: X)
A
A
A

Rapper asal Amerika Serikat, Azealia Banks, tengah menjadi sorotan publik usai melontarkan pernyataan kontroversial. Melalui unggahan di salah satu media sosialnya, ia menilai Indonesia dianggap sebagai tempat sampah dunia.

Dalam curhatan panjangnya di platform X, @azealiaslacewig, ia mengungkapkan pandangannya yang kontroversial dengan menyebut Indonesia sebagai tempat pembuangan sampah dunia, sama halnya dengan India.

"Indonesia adalah tempat sampah dunia. Saya tak suka mengatakannya, tapi Indonesia adalah tanah terlantar yang tercemar seperti halnya India,” tulis Banks pada Sabtu (11/3/2025).

Bukan sekadar melontarkan ucapan kontroversial, ternyata kritik tajam yang disampaikan Azealia Banks rupanya lahir dari rasa keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi kesehatan masyarakat Indonesia. Menurutnya, jika permasalahan ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan, termasuk ancaman terhadap tenaga kerja.

Sebenarnya, Azealia tak hanya menyoroti Indonesia secara khusus. Ia juga melayangkan kritik kepada dunia internasional yang dinilainya kerap membuang sampah ke negara-negara berkembang, salah satu negara yang menjadi tempat pembuangan sampah tersebut yaitu Indonesia.

Dalam tulisannya di X, Azealia turut menyindir gaya hidup para miliarder dan selebritas, seperti Katy Perry, Elon Musk, hingga Jeff Bezos, yang lebih memilih untuk pergi ke luar angkasa. Padahal, menurutnya, bumi masih dipenuhi dengan berbagai persoalan mendesak yang justru membutuhkan perhatian dan aksi nyata.

“Kemanusiaan tidak akan mendapatkan apa pun dari perjalanan luar angkasa jika kita berada dalam kondisi lingkungan dan kesehatan fisik yang buruk di bumi,” kritik Azealia di X.

Azealia Banks merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal tak hanya lewat karyanya, tapi juga kepribadiannya yang nyentrik. Musisi yang memulai kariernya sejak 2008 ini kini berusia 33 tahun, dan kerap mencuri perhatian publik dengan gaya eksentriknya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176400//gunung-JlYu_large.jpg
Gunung Gede Pangrango Ditutup Mulai Hari Ini, Imbas Banyak Sampah Pendaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175574//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-vkyi_large.jpg
Soal Proyek PLTSA, Pramono Sebut Jakarta Punya ‘Harta Karun’ 52 Juta Ton Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/205/3174907//kennyjacta-0pxc_large.JPG
Rapper Kennyjacta Sedang Cari Penyanyi Wanita untuk Kolaborasi, Tertarik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/205/3174346//rapper_sundanis-YWwe_large.JPG
Ini Dia Sosok Rapper di Balik Viralnya Lagu EGP di Tiktok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170736//cardi_b-AsRl_large.jpg
Cardi B Umumkan Hamil Anak Keempat dari Atlet NFL Stefon Diggs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163605//ratusan_petugas_dikerahkan_bersihkan_sampah-mbFs_large.jpg
Ratusan Petugas Dikerahkan Bersihkan Sampah Usai Pesta Rakyat di Monas-Sudirman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement