Viral CCTV Pelaku Penipuan Modus Bukti Transfer Palsu, Kenali Gerak-geriknya!

Belakangan ini sedang marak kasus penipuan, seperti yang menimpa pada salah satu toko baju di Pondok Indah Mall. Salah satu pelanggannya yang berbelanja hingga 2 juta lebih menipu toko ini dengan memberikan bukti transfer palsu yang sudah diedit olehnya.

Beruntung, aksi pelaku terekam kamera CCTV dan berkat bantuan warganet serta aparat kepolisian, kini sang pelaku berhasil ditangkap.

Kasus penipuan ini terjadi pada 11 April 2025 pukul 20.00 WIB di Toko Jenahara yang berada di Pondok Indah Mall. Kala itu, seorang pegawai sedang melayani empat pelanggan yang ingin melakukan pembayaran dengan nominal di atas Rp2 juta di kasir.

Salah satu pelanggan yang memakai baju warna pink yang merupakan pelaku pada kasus penipuan ini ingin melakukan pembayaran sebesar Rp2.186.400. Namun, pada saat ingin membayar ia beralasan bahwa ia tidak membawa kartu dan kamera handphonenya rusak jadi tidak bisa memindai QRIS yang tersedia.

Awalnya pelaku ingin melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui rekening pegawai yang sedang berjaga tersebut. Namun kebijakan toko tidak memperbolehkan hal tersebut, jadi pegawai itu mengarahkan pelaku untuk mentransfer ke rekening toko.

Video CCTV diunggah akun Tiktok @clarayohnaa, dikutip Kamis (17/4/2025). Karena berjaga sendirian, pegawai toko itupun kewalahan atau keteteran, di saat inilah sang pelaku mengedit bukti transfer palsu di depan meja kasir. Pegawai itu pun tidak sadar ketika pelaku sedang mengedit bukti pembayaran palsu, karena ia sedang fokus melayani pelanggan lain.

Untungnya aksi pelaku terekam kamera CCTV toko, kemudian pegawai itupun segera memposting kejadian ini dalam akun tiktoknya dan berkat bantuan warganet serta aparat kepolisian pelaku pun dapat ditemukan kurang dari 1x24 jam. Kini, pelaku sedang ditangkap dan diproses oleh pihak berwajib.

(Qur'anul Hidayat)