Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Silsilah Antea Turk, Cicit Kakak WR Soepratman yang Buat Melodi Indonesia Tjantik

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |08:39 WIB
Potret dan Silsilah Antea Turk, Cicit Kakak WR Soepratman yang Buat Melodi Indonesia Tjantik
Antea Turk. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Antea Turk yang merupakan cicit dari kakak kandung Wage Rudolf Soepratman, yaitu Ngadini Soepratini, belakangan ini sedang menjadi perhatian publik. Dalam salah satu postingannya, Antea menyanyikan lagu ciptaan WR Soepratman pada tahun 1924 yang berjudul “Indonesia Tjantik”.

Antea Turk merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu hingga pemain musik yang lahir pada 20 Desember 2008. Dia merupakan anak kedua dari Endang Wahyuningsih Josoprawiro dan Dario Turk. Ia memiliki seorang kakak bernama Andrea Turk yang juga merupakan seorang musisi.

Antea dan kakaknya adalah generasi keempat dari Ngadini Soepratini yang merupakan kakak kandung dari WR Soepratman. Sang Ibu, Endang Wahyuningsih Josoprawiro merupakan cucu dari Marjono yang merupakan anak dari Ngadini Soepratini.

Antea Turk

Perempuan berdarah Indonesia – Kroasia itu memiliki segudang prestasi pada bidang musik berkat suaranya yang merdu dan ketekunannya dalam berlatih vokal. Beberapa prestasinya antara lain, pemenang dalam ajang 55th Tolosa Choral Contest, Children Category di Spanyol bersama dengan timnya (The Resonanz Children Choir) hingga menjadi peraih MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @anteaturk, dikutip Rabu (15/4/2025), Antea tidak hanya berbakat dalam bidang tarik suara, tapi juga dalam dunia akting. Seperti pada 2023, ia bermain peran menjadi Mrs. Potts dalam mini drama musikal berjudul “Tale As Old As Time”.

Belakangan ini Antea menjadi perhatian publik usai ia memposting vidio menyanyikan lagu “Indonesia Tjantik” yang merupakan lagu pertama ciptaan WR Soepratman pada 9 Maret untuk memperingati Hari Musik Nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164362//wr_soepratman-qFy1_large.jpg
Keluarga WR Soepratman Tegaskan Hak Cipta Indonesia Raya Sudah Diserahkan ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/194/3163406//cakra_dan_isyana-Jse1_large.jpg
Duet Cakra Khan dan Isyana Nyanyi di Istana Negara Pakai Outfit Tradisional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/337/3120710//wr_soepratman_lahir-d6c4_large.jpg
Peristiwa 9 Maret: WR Soepratman Lahir hingga Hari Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/337/3083420//ilustrasi-9W5w_large.JPG
DPR Bakal Kumandangkan Indonesia Raya Setiap Jam 10 Pagi di Hari Kerja, Semua yang Dengar Wajib Sikap Sempurna!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement