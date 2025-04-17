Potret dan Silsilah Antea Turk, Cicit Kakak WR Soepratman yang Buat Melodi Indonesia Tjantik

Antea Turk yang merupakan cicit dari kakak kandung Wage Rudolf Soepratman, yaitu Ngadini Soepratini, belakangan ini sedang menjadi perhatian publik. Dalam salah satu postingannya, Antea menyanyikan lagu ciptaan WR Soepratman pada tahun 1924 yang berjudul “Indonesia Tjantik”.

Antea Turk merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu hingga pemain musik yang lahir pada 20 Desember 2008. Dia merupakan anak kedua dari Endang Wahyuningsih Josoprawiro dan Dario Turk. Ia memiliki seorang kakak bernama Andrea Turk yang juga merupakan seorang musisi.

Antea dan kakaknya adalah generasi keempat dari Ngadini Soepratini yang merupakan kakak kandung dari WR Soepratman. Sang Ibu, Endang Wahyuningsih Josoprawiro merupakan cucu dari Marjono yang merupakan anak dari Ngadini Soepratini.

Perempuan berdarah Indonesia – Kroasia itu memiliki segudang prestasi pada bidang musik berkat suaranya yang merdu dan ketekunannya dalam berlatih vokal. Beberapa prestasinya antara lain, pemenang dalam ajang 55th Tolosa Choral Contest, Children Category di Spanyol bersama dengan timnya (The Resonanz Children Choir) hingga menjadi peraih MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @anteaturk, dikutip Rabu (15/4/2025), Antea tidak hanya berbakat dalam bidang tarik suara, tapi juga dalam dunia akting. Seperti pada 2023, ia bermain peran menjadi Mrs. Potts dalam mini drama musikal berjudul “Tale As Old As Time”.

Belakangan ini Antea menjadi perhatian publik usai ia memposting vidio menyanyikan lagu “Indonesia Tjantik” yang merupakan lagu pertama ciptaan WR Soepratman pada 9 Maret untuk memperingati Hari Musik Nasional.