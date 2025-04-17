Viral Pria Menyamar Pakai Mukena Masuk Shaf Sholat Perempuan, Alasannya Bikin Geleng-Geleng

Viral di media sosial seorang pria menyamar jadi jamaah perempuan dengan mengenakan mukena. Kejadian ini terjadi di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Video tersebut viral pada Senin (14/4/2025).

Aksi tak pantas ini bermula ketika sejumlah jamaah perempuan dan petugas keamanan masjid mencurigai gerak-gerik salah satu jamaah yang berada di area sholat perempuan.

Setelah didekati dan diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa jamaah tersebut bukanlah perempuan, melainkan seorang pria yang menyamar mengenakan mukena agar bisa masuk ke area khusus perempuan.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pria yang menyamar mengenakan mukena di area jamaah perempuan itu diketahui berinisial FRY, seorang mahasiswa semester 4 di Universitas Mataram.

Dalam keterangannya kepada petugas keamanan masjid, FRY mengaku nekat melakukan penyamaran tersebut karena mengaku mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk sholat di area perempuan.



"Oknum tersebut mengaku mendengar bisikan gaib agar sholat di tempat salat wanita di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center," ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili, dikutip Rabu (16/4/2025).

Pria tersebut mengenakan masker dan mukena putih bermotif, lengkap dengan bawahan berwarna salem. Saat aksinya terbongkar, ia langsung dilumpuhkan dan diamankan oleh petugas keamanan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) Mataram.

Setelah diperiksa, diketahui bahwa ia sudah mengenakan mukena sejak masih berada di kampus, lalu mengendarai sepeda motor menuju masjid untuk melaksanakan aksinya.

Kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk memperketat pengawasan terhadap area ibadah agar tidak disalahgunakan. Sementara itu, pihak berwenang masih mendalami motif serta kondisi kejiwaan FRY.

Viralnya video aksi tersebut viral dan ramai diperbincangkan oleh warganet, dilansir dari Instagram @lambe_turah, banyak warganet yang memberikan apresiasi terhadap respons cepat petugas keamanan masjid dalam menangani kejadian tersebut. Tak sedikit pula yang ikut berspekulasi dan menerka-nerka motif sebenarnya di balik aksi penyamaran FRY.