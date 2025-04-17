5 Tips Samarkan Jerawat dengan Makeup, Wajib Dicoba!

Jerawat sering kali membuat seseorang merasa tak percaya diri dengan tampilan, baik itu pria maupun wanita. Adanya jerawat di wajah dan area kulit lainnya sering membuat seseorang merasa insecure dan dianggap kerap mengganggu penampilan.

Jerawat sendiri merupakan kondisi kulit umum yang terjadi ketika folikel rambut di bawah kulit tersumbat. Biasanya, jerawat akan terlihat membesar dan kemerahan.

Tekstur pada jerawat pun sejatinya tak bisa ditutupi dengan riasan. Namun, Anda bisa menyamarkan warnanya dengan trik make up yang bisa menutupi noda ataupun kemerahan pada jerawat.

Seperti apa tips menyamarkan jerawat dengan riasan atau make up? Berikut informasinya dilansir Very Well Health, Kamis (17/4/2025).

1. Mulai dengan Wajah yang Bersih

Tips pertama ialah memulai dengan wajah yang bersih. Bersihkan wajah Anda secara menyeluruh untuk menghilangkan minyak berlebih.

Setelah wajah bersih, oleska losion pelembab ringan untuk melembabkan kulit usai mencuci muka. Pelembam membantu mengurangi tampilan kering atau pengelupasan yang terkadang terjadi pada perawatan jerawat. Dengan begitu, make up akan lebih menempel dan bisa menyamarkan jerawat yang timbul.

2. Gunakan Base Make Up yang Ringan

Base make up atau dasar pada riasan juga merupakan kunci untuk menyamarkan jerawat. Perlu diketahui, riasan yang semakij tebal justru akan lebih memerlihatkan tekstur wajah termasuk jerawat.

Untuk itu, gunakan base make up ringan untuk menghindari jerawat yang mengganggu dan membuatnya tampak lebih merah dan meradang.

3. Gunakan Color Corrector

Kemudian menggunakan color corrector atau concealer dengan warna hijau. Color corrector berwarna hijau ini dapat menyamarkan warna merah pada jerawat yang muncul di wajah.

Anda bisa mengoleskannya sedikit pada bagian jerawat, kemudiaj ratakan perlahan sebelum menggunakan base make up.

4. Pakai Concealer Sesuai Warna Kulit

Bila suda disamarkan dengan color corrector, Anda bisa menggunakan concealer dengan warna kulit untuk menutupo jerawat pada wajah.

Concealer dalam bentuk pot atau tube memberikan cakupan yang lebih baik dibandingkan concealer tipe stick. Jangan lupa untuk meratakannya dengan perlahan.