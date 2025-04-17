Dorong Revolusi Fashion Lokal dan Global, Aliatex Hadir di Pameran Teskstil dan Garmen Terbesar di Asia Tenggara

JAKARTA – Alia Digital Printex (Aliatex), perusahaan manufaktur tekstil berbasis digital printing, akan berpartisipasi dalam INDO INTERTEX 2025, pameran industri tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara. Lewat program BYB (Build Your Brand), Aliatex siap memperkenalkan inovasi terbarunya dalam dunia cetak kain berkualitas tinggi.

Selama lebih dari sembilan tahun beroperasi, Aliatex telah menjadi mitra strategis bagi berbagai brand fashion lokal hingga internasional. Berbasis di kawasan industri Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Aliatex mengandalkan teknologi cetak digital mutakhir dengan kapasitas produksi mencapai 18.000 meter kain per hari.

Hal ini telah menjadikan Aliatex sebagai salah satu pemain handal di industri tekstil dan mampu memberikan solusi produksi yang cepat tanpa mengorbankan kualitas, mendukung brand fashion untuk mewujudkan visi besar mereka di pasar global.

Keikutsertaan Aliatex dalam INDO INTERTEX 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri tekstil berbasis inovasi. Menjadi bagian dari pameran bergengsi ini, Aliatex akan menampilkan proses produksi terkini, standar kualitas internasional, dan beragam solusi yang siap mempercepat pertumbuhan industri fashion, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

“Kami percaya bahwa pertumbuhan setiap brand harus didukung oleh mitra produksi yang lebih dari sekadar andal. Aliatex hadir untuk mempercepat perjalanan mereka menuju pasar global, lewat teknologi cetak digital modern, proses produksi yang efisien, serta hasil cetak yang konsisten dan berkualitas. Melalui keikutsertaan Aliatex di pameran ini tidak hanya menunjukkan kapabilitas produksi dan teknologi mutakhir kami, tetapi juga membuka kolaborasi baru dengan brand-brand fashion visioner, baik lokal maupun global.” ujar Sunarwan, VP of Factory PT Alia Digital Printex.

Aliatex menawarkan lebih dari sekadar produksi tekstil. Kami memberikan keunggulan kompetitif. Dari ide hingga produk jadi, Aliatex menjadi mitra strategis yang memahami pentingnya kecepatan, inovasi, dan konsistensi dalam memenangkan pasar fashion yang terus berkembang.

INDO INTERTEX 2025 akan berlangsung pada 15–17 April 2025, mempertemukan CEO dari industri tekstik dan fashion, brand-brand terkemuka, hingga buyers dari seluruh dunia. Sebagai ajang inovasi dan kolaborasi, Aliatex optimis dapat memperluas jaringan, menghadirkan peluang baru, dan terus mendorong transformasi industri tekstil Indonesia ke kancah global.

(Qur'anul Hidayat)