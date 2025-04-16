Alasan Mengapa Olahraga Lari Sedang Naik Daun, Salah Satunya karena Murah

Olahraga lari memang sedang menjadi tren dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, banyak yang mulai menggeluti bidang olahraga satu ini.

Salah satu alasan mengapa lari menjadi salah satu olahraga yang saat ini populer adalah karena banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan dan memilih lari sebagai aktivitas fisik yang mudah dan murah.

Munculnya komunitas lari di berbagai kota mempermudah orang untuk ikut serta dan termotivasi karena ada teman berlari.

Salah satu komunitas lari yang cukup eksis yakni PUMA Nitro Run Club, komunitas lari inklusif dan progresif yang menawarkan sesi latihan mingguan, workshop bersama pelatih bersertifikasi, hingga program latihan maraton 16 minggu.

Salah satu kapten sekaligus anggota PUMA Nitro Run Club, Fahri Misan memprediksi, olahraga lari akan tetap menjadi tren dalam beberapa tahun ke depan meskipun mulai banyak jenis olahraga lain yang juga sedang menjadi tren.

“Sebenarnya kita optimis, karena memang dari sifat olahraga larinya sendiri adalah olahraga yang simpel juga, siapapun bisa melakukannya,” ujar Fahri, dalam jumpa pers PUMA GO WILD Launching Campaign, di Lippo Mall Puri, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

“Karena kalau melihat dari olahraga lain pasti lebih pricey misalkan. Saya sendiri banyak bertemu teman-teman pelari setiap hari atau di car free day melihat ke depannya, lari masih cukup menjanjikan banget untuk dijadikan pilihan,” lanjutnya.

Di usia ke-75 tahun, PUMA sendiri baru saja memperkenalkan Brand DNA terbaru bertajuk GO WILD di Indonesia, sebuah ajakan untuk berani jadi diri sendiri dan menggali potensi terbaik melalui olahraga.

Memulai fokus awalnya pada cabang olahraga lari, GO WILD menjadi simbol keberanian untuk menata ulang hidup demi merasakan kembali kesenangan dalam berlari, bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi untuk menjadi yang paling autentik.

“Melalui GO WILD, PUMA ingin menginspirasi orang-orang di Indonesia untuk mengejar Runner’s High, yaitu rasa senang, bahagia dan kepuasan alami yang dirasakan oleh para pelari setelah mereka berlari,” ujar Rachmat B. Trilaksono, Teamhead Marketing PUMA Indonesia.

“Semangat ini bukan soal prestasi, tapi soal keberanian untuk melampaui batas diri dan menikmati setiap langkahnya,” lanjutnya.