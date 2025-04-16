Mengenal Maiesiophilia, Kelainan yang Diduga Dialami Dokter Pelaku Pelecehan Seksual di Garut

Sejumlah pihak turut buka suara terkait viralnya kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat.

Salah satunya, seorang Dokter Kandungan Konsultan Kedokteran Fetomaternal, dokter Purnawan Senoaji, melalui postingan di stori Instagramnya baru-baru ini.

Postingan dr Senoaji tersebut juga sempat diunggah ulang oleh dr Mirza Mangku Anom, seorang dokter gigi dan influencer kesehatan lewat Instagramnya.

Dalam postingannya, dr Senoaji tampak membagikan tangkapan layar berisi percakapan antara dr Muhammad Syafril Firdaus dengan salah satu pasien yang pernah menjadi korban.

Menurut dr Senoaji, aksi dr Syafril tersebut tergolong dalam kategori penyimpangan seksual yang ia sebut dengan istilah “Maiesiophilia”.

Lantas, apa itu Maiesiophilia?

Dalam keterangan postingannya, dr Purnawan Senoaji mengatakan, perilaku seksual Maiesiophilia merujuk kepada tarikan seksual terhadap wanita hamil, baik dari segi fisik (bentuk tubuh ketika hamil) atau secara emosional (hubungan dengan konsep keibuan dan kesuburan).

“Maiesiophilia- Kelainan yang tertarik secara seksual pada ibu hamil, ibu menyusui, proses hamil dan persalinan.. mulai dari menyimpan foto foto pose ibu hamil, menyusui dll sampe akhirnya melakukan pelecehan terhadap bumil,” tulis dr. Purnawan, melalui akun Instagramnya, @purnawansenoaji_dr.

Perilaku seksual Maiesiophilia dianggap sebagai salah satu bentuk paraphilia, yakni pola ketertarikan seksual yang tidak biasa tetapi tidak semestinya berbahaya jika dilakukan secara konsensual dan tanpa paksaan.