5 Fakta Terbaru Kasus Dokter Kandungan Cabul di Garut, Jumlah Korban Bertambah

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter kandungan di Garut belakangan viral setelah rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan tidak pantas tersebar luas di media sosial.

Seorang dokter berinisial MSF diduga melakukan pelecehan terhadap pasien wanita saat pemeriksaan USG di Klinik Karya Karsa, Garut.

Berikut adalah lima fakta penting mengenai kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter kandungan di Garut, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (16/4/2025).

1. Identitas dan Penangkapan Pelaku

Dokter kandungan berinisial MSF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien saat pemeriksaan USG di sebuah klinik di Garut. Ia ditangkap oleh polisi di Jakarta pada 15 April 2025, setelah video CCTV yang memperlihatkan aksinya viral di media sosial .​



2. Jumlah Korban

Hingga saat ini, polisi telah mengidentifikasi dua korban dalam kasus ini. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bertambah seiring penyelidikan yang masih berlangsung.​



3. Waktu dan Lokasi Kejadian

Peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 20 Juni 2024 di Klinik Karya Harsa, Kecamatan Garut Kota. Meskipun terjadi hampir 10 bulan lalu, kasus ini baru terungkap setelah rekaman CCTV beredar luas.​