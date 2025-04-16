Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Hemodialisis, Prosedur Cuci Darah yang Sempat Dijalani Hotma Sitompul Sebelum Meninggal Dunia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |14:46 WIB
Mengenal Hemodialisis, Prosedur Cuci Darah yang Sempat Dijalani Hotma Sitompul Sebelum Meninggal Dunia
Hotma Sitompul meninggal dunia. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

Kabar duka datang dari advokat ternama Hotma Sitompul. Beliau dikabarkan telah menutup usia pada Rabu (16/4/2025) siang. 

Kabar itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut MP Pangaribuan.

"Ya sebagaimana sudah banyak diberitakan tadi jam 11-an (Hotma Sitompul meninggal)," kata Luhut saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025) siang.

Ia mengatakan, Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). "Di RSCM krn sakit," pungkasnya.

Berikut riwayat penyakit yang sempat diderita Hotma Sitompul, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (16/4/2025).

Hotma Sitompul diketahui sempat menjalani cuci darah sebelum meninggal dunia. Namun, informasi mengenai riwayat penyakit yang mendasari prosedur hemodialisis tersebut belum diungkapkan secara rinci.

Cuci darah atau hemodialisis adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak mampu bekerja dengan baik. Biasanya, ini diperlukan pada penyakit ginjal stadium akhir atau gagal ginjal kronis.

Hotma Sitompul (IG)

Cuci darah atau hemodialisis umumnya dilakukan pada pasien dengan gagal ginjal kronis, di mana fungsi ginjal menurun secara signifikan sehingga tidak mampu menyaring limbah dan kelebihan cairan dari tubuh secara efektif. Prosedur ini membantu menggantikan fungsi ginjal yang terganggu.​

Hemodialisa dibutuhkan oleh pasien yang mengidap penyakit jantung kronis, atau gagal ginjal. Disamping itu, dokter juga akan melakukan hemodialisis apabila tes laboratorium menunjukkan bahwa pasien perlu menjalaninya.
 
Hemodialisis adalah perawatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pengidap gagal ginjal, namun tidak bisa menyembuhkan gagal ginjal. 

Hemodialisis adalah prosedur yang direkomendasikan kepada pasien pengidap gagal ginjal kronis, atau ketika fungsi ginjal pasien telah menurun hingga 15 persen. Hal ini dapat diketahui apabila pasien gagal ginjal mengalami gejala seperti, sesak napas, kelelahan, mual dan muntah.

 

Halaman:
1 2
      
