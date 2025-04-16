8 Potret dan Momen Emosional Katy Perry Berhasil ke Luar Angkasa, Cium Tanah saat Kembali ke Bumi

Salah satu penyanyi pop global Amerika Serikat, Katy Perry, berhasil kembali ke bumi setelah menjadi penumpang dalam dalam misi wisata luar angkasa yang diluncurkan oleh perusahaan antariksa Blue Origin.

Misi bernama NS-31 menandai penerbangan ke-11 bagi New Shepard, sekaligus menjadi yang pertama sejak 1963 yang seluruh awaknya terdiri dari perempuan. Katy Perry tak sendiri, ia ditemani dengan lima kru wanita lainnya yang ikut serta dalam penerbangan tersebut. Perjalanan luar angkasa bersejarah ini dilakukan selama 11 menit pada Senin 14 April 2025.

Pendaratan mereka disambut langsung oleh pendiri Blue Origin, Jeff Bezos, sekaligus membantu untuk membukakan pintu kapsul pesawat tersebut. Kru pertama yang keluar dari kapsul yaitu Lauren Sánchez, serta menjadi pemimpin dari misi bersejarah itu.

Momen emosional yang terjadi sejak sebelum keberangkatan hingga pendaratan terekam jelas dalam unggahan Blue Origin. Beberapa momen haru pun berhasil diabadikan melalui media sosial resmi mereka. Berikut ini adalah rangkuman momen-momen menyentuh dari perjalanan Katy Perry menuju luar angkasa, yang dihimpun Okezone.

1. Semua Penumpang Perempuan

Katy Perry mengangkasa bersama lima perempuan inspiratif lainnya, yaitu Lauren Sanchez (jurnalis dan tunangan Jeff Bezos), Amanda Nguyen (ilmuwan dan aktivis HAM), Aisha Bowe (mantan insinyur NASA), Gayle King (jurnalis ternama), dan Kerianne Flynn (produser film independen).

2. Momen Persiapan Peluncuran

Sebelum keberangkatan, Katy Perry dan lima rekannya berkumpul untuk mendengarkan pengarahan terakhir dari tim Blue Origin. Selain itu mereka juga menggunakan baju khusus yaitu, bodysuit yang bernuansa biru tua dan bagian dada kirinya ada sebuah logo pesawat luar angkasa, sedangkan di dada kanannya bertuliskan nama mereka.

3. Momen “All-Women Crew” Berpegangan Tangan

Tepat sebelum naik ke roket New Shepard, keenam wanita tampak saling berpegangan tangan dan berdoa singkat. Momen ini menjadi simbol solidaritas dan kekuatan perempuan dalam eksplorasi luar angkasa.

4. Momen Roket Lepas Landas

Roket New Shepard berhasil diluncurkan dari Texas Barat, Amerika Serikat pada pukul 08.30 waktu setempat. Pesawat ini menembus 100 kilometer dari permukaan laut dan menembus Kármán Line, yang diakui oleh internasional sebagai batas resmi antara atmosfer Bumi dan ruang angkasa.

5. Katy Perry Mengambang di Luar Angkasa

Momen Katy Perry sedang mengambang di luar angkasa terekam jelas di video yang diunggah oleh Instagram resminya @blueorigin, video tersebut memperlihatkan Perry sedang melayang kebalik dengan menunjukan gestur hati menggunakan kedua tanganya.

Selang beberapa detik kemudian, ia terlihat mendekat ke jendela untuk melihat keindahan lengkungan atmosfer bumi yang terlihat tipis berwarna biru. Selain itu, Perry juga memperlihatkan benda berbentuk kupu-kupu yang sepertinya dipenuhi dengan tulisan berisi pesan-pesan pribadi.