Tertangkap Basah Mencuri Uang Kasir, Pria Ini Malah Senyum-Senyum Ketika Diinterogasi

Seorang pria ketahuan mencuri uang milik kasir minimarket saat sedang membayar belanjaan bersama pasangannya. Pelaku tak bisa mengelak karena aksinya itu sudah terekam kamera CCTV yang berada di ruangan staf.

Aksinya ini diunggah dalam akun X @bacottetangga__, dikutip Selasa (15/4/2025). Kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pria yang sedang berbelanja bersama pasangannya ini terjadi di salah satu minimarket di Bandung.

Petugas yang sudah mengetahui aksi pelaku langsung menginterogasi di meja kasir. Mereka juga menunjukkan hasil rekaman CCTV aksi pencurian tersebut.

Pasangan pria itu pun tampak kaget dan bigung ketika diinterogasi oleh kedua kasir tersebut secara tiba-tiba. Namun, karena aksinya sudah terkuak, pria itu langsung mengembalikan uang yang dicuri itu kepada pemiliknya. Anehnya, pria itu masih bisa tersenyum menghadapi situasi tersebut.

Tahu pasangannya mencuri, si wanita sempat memarahi dan mempertanyakan alasan mengapa ia melakukan aksi yang merugikan orang lain. Wanita itu kemudian meninggalkan pelaku di depan meja kasir.