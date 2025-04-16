Viral Undangan Ulang Tahun Kucing di Banyuwangi, Dihadiri Orkes hingga Jaranan

Fenomena memelihara hewan seperti kucing, anjing, hingga kelinci kini semakin marak di tengah masyarakat. Tak hanya sebagai hewan piaraan biasa, banyak pemilik yang memperlakukan hewan-hewan ini layaknya anak sendiri.

Istilah “anabul” atau “anak bulu” pun kian populer, menggambarkan kedekatan emosional antara manusia dan hewan peliharaannya.

Namun baru-baru ini, publik dihebohkan oleh sebuah video viral yang memperlihatkan undangan perayaan ulang tahun tiga ekor kucing di Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Tak tanggung-tanggung, acara ulang tahun tersebut dirayakan secara meriah dengan menghadirkan orkes musik dan pertunjukan jaranan—salah satu kesenian tradisional Jawa Timur.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat warga berkumpul di sebuah lokasi yang dihias layaknya pesta rakyat. Termasuk penampilan jaranan yang menambah semarak. Di tengah acara, tampak sang pemilik menggendong ketiga kucing peliharaannya kepada warga sekitar.

Kejadian unik ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang menganggap hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang yang tulus terhadap hewan peliharaan, namun tak sedikit pula yang menganggapnya berlebihan.

“Saking cintanya sama anabulnya. Sehat selalu babu dan trio C panjang umur, happy birthday” tulis akun @ani***

“Tiap tahun di rayakan dia” tulis akun @cyn***

“Stres semua stres” tulis akun @gre***