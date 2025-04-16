Investasi Emas Batangan vs Emas Perhiasan, Lebih Untung Mana?

Investasi emas batangan dan emas perhiasan punya karakteristik yang berbeda, dan mana yang lebih “untung” tergantung pada tujuan investasimu.

Emas batangan dan emas perhiasan merupakan dua aset berharga dengan nilai yang berbeda. Hal tersebut membuat pembahasan seputar investasi emas batangan vs emas perhiasan cukup banyak ditemui.

Dalam dunia investasi emas, perbedaan emas batangan dan emas perhiasan perlu dipertimbangkan agar investor bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Karakteristik kedua emas yang berbeda membuat investasi emas batangan vs emas perhiasan menjadi lebih menarik untuk dikupas.

Lantas, manakah yang lebih menguntungkan? Investasi emas batangan atau emas perhiasan? Berikut ulasannya dirangkum Okezone, Selasa (15/4/2025).

Emas batangan pada dasarnya sering sekali dijadikan sebagai investasi paling banyak dipilih sampai sekarang. Tentu bisa Anda jadikan sebagai salah satu pertimbangan tersendiri untuk berinvestasi nantinya.

Emas batangan dianggap sebagai bentuk investasi paling ideal dilakukan dalam kurun waktu lama karena harga jual emas batangan terbilang tinggi dan stabil.

Tidak hanya itu, kemurnian dari emas batangan ini ternyata jauh lebih terjamin. Sebab, tiap pembelian dilakukan akan disertai dengan sertifikat yang di dalamnya mencakup ukuran, berat, dan tingkat kadarnya.

Ini tentu saja jadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Anda dalam memilih investasi tersebut, karena sejumlah uang yang nantinya Anda keluarkan akan lebih terjamin dan Anda pun bisa berinvestasi dengan rasa aman serta nyaman.

Meski begitu, ada juga orang lain di luar sana yang tentu suka perhiasan, terutama kaum wanita. Salah satu alasannya ada banyak orang yang juga suka investasi emas dalam bentuk perhiasan.

Selain berinvestasi, perhiasan emas ini juga bisa digunakan sebagai aksesoris yang bisa menambah nilai penampilan seseorang. Emas perhiasan punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan emas batangan, sehingga tepat untuk dijadikan sebagai perhiasan dalam menunjang penampilan seseorang.

Perhiasan emas ini bahkan lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan emas batangan. Ada banyak sekali toko emas yang jual emas dalam bentuk perhiasan, tidak hanya di perkotaan besar, tetapi juga bisa ditemukan dengan mudah dihampir seluruh wilayah kecapatan.