Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kasus Dokter Lecehkan Pasien saat USG: Pentingnya Edukasi Etika Medis dan Kesadaran Hak Pasien Perempuan

Clarisa Adiana , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |13:22 WIB
Kasus Dokter Lecehkan Pasien saat USG: Pentingnya Edukasi Etika Medis dan Kesadaran Hak Pasien Perempuan
Kasus Dokter Lecehkan Pasien saat USG. (Foto: IG)
A
A
A

Dunia medis kembali diguncang oleh dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dokter kandungan di Kabupaten Garut. Peristiwa ini mencuat hanya berselang beberapa waktu setelah kasus pemerkosaan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Seorang dokter berinisial SF diduga melakukan pelecehan terhadap pasien perempuan saat proses pemeriksaan kehamilan dengan metode Ultrasonografi (USG) di sebuah klinik swasta.

Video rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial memperlihatkan momen saat dokter tengah memeriksa pasien. Di tengah video, terlihat gerakan yang mencurigakan, di mana tangan dokter diduga meremas bagian payudara korban, sehingga memicu reaksi spontan dari pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani membenarkan adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindakan tidak senonoh tersebut.

Kasus Dokter Lecehkan Pasien saat USG

“Kejadian ini bukan terjadi di fasilitas kesehatan milik pemerintah, melainkan di klinik swasta. Kalau tidak salah, kasusnya terjadi pada tahun 2024,” ujar Leli saat diwawancara di Lapangan Otista, Garut, Selasa (15/4/2025).

Leli menambahkan, dokter SF diketahui pernah menjalin kerja sama dengan Pemkab Garut dan bertugas di RS Malangbong, meski bukan warga asli Garut.

Salah satu korban lain juga mengaku mengalami tindakan serupa. Ia menyampaikan bahwa saat proses USG, dokter sempat menyentuh area intim dan mengelus bagian tubuh lainnya tanpa alasan medis yang jelas.

“Setelah konsultasi dengan bidan, saya baru sadar bahwa itu termasuk pelecehan. Akhirnya saya putuskan pindah dokter,” ujar salah satu korban.

Edukasi Etika Profesi dan Kesadaran Pasien

Kasus ini menunjukkan urgensi penguatan pendidikan etika profesi bagi tenaga medis, khususnya mereka yang berinteraksi langsung dengan pasien perempuan dalam kondisi rentan. Dalam dunia kedokteran, interaksi dokter-pasien harus berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi, dan penghormatan terhadap privasi serta integritas tubuh pasien.

Pakar etika kedokteran menegaskan bahwa dokter wajib menjelaskan secara rinci setiap tindakan yang akan dilakukan dan memastikan bahwa pasien merasa aman serta nyaman selama pemeriksaan berlangsung.

“Etika profesi bukan sekadar pelengkap, tapi fondasi kepercayaan antara dokter dan pasien. Tanpa itu, profesi ini kehilangan martabatnya,” ungkap salah satu dosen kedokteran di Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/298/3177261//viral-Gl7r_large.jpg
Viral! Pria Korea Selatan Ini Jual Cilok Pakai Sepeda Keliling Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247//andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/611/3177240//agnes-OLnw_large.jpg
Potret Agnes Jennifer Pakai Hijab di Masjid Agung meski Non-Muslim, Netizen: Adem Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177178//dokter-NAVs_large.jpg
Toko Roti Tipu Konsumen dan Bikin Alergi Anak Kambuh, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177139//viral-GQFA_large.jpg
Viral Toko Roti Gluten Free Abal-Abal, Ini Bahayanya ke Anak yang Punya Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3177018//viral-Ept3_large.jpg
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement