HOME WOMEN LIFE

6 Cara Mengubah Pasangan Red Flag jadi Green Flag

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |12:24 WIB
6 Cara Mengubah Pasangan <i>Red Flag</i> jadi <i>Green Flag</i>
Cara mengubah sikap pasangan jadi baik. (Foto: Lovepanky)
A
A
A

Mengubah red flag jadi green flag dalam konteks hubungan bisa jadi latihan yang bagus untuk lebih memahami kualitas pasangan yang sehat. 

Red flag dalam suatu hubungan sendiri diartikan sebagai tanda peringatan bahwa seseorang atau suatu situasi mungkin tidak sehat, beracun, atau berpotensi menyakiti kamu di masa depan.    

Sedangkan green flag diartikan sebagi tanda positif bahwa seseorang memiliki karakter yang sehat, mendukung, dan baik untuk hubungan jangka panjang.

Lantas, bagaimana saja cara mengubah pasangan red flags menjadi green flags? Berikut ulasannya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (16/4/2025).

1. Toleransi 

Dalam suatu hubungan, green flag yang harus diperhatikan pada pasangan yaitu bagaimana ia mampu menghargai perbedaan pendapat serta menoleransi perbedaan tersebut. 

Lebih baik lagi apabila pasangan dapat menunjukkan aksi nyata untuk membuktikan toleransinya. Dengan memperhatikan green flag, maka red flag akan berubah dengan sendirinya.

2. Apresiasi 

Hubungan yang sehat adalah hubungan yang suportif antarpasangan. Support dapat ditunjukkan dengan membuat pasangan merasa aman dan didengar sehingga satu sama lain merasa saling dihargai. Cara ini dapat mengubah red flag dalam suatu hubungan. 

3. Usaha 

Usaha menjadi salah satu cara untuk mengubah red flag yang terdapat dalam sebuah hubungan. Karena dalam hubungan dibutuhkan usaha untuk membangun dan mempertahankannya. Memulai memang mudah, tetapi menjaganya yang tidak mudah sehingga membutuhkan usaha yang lebih banyak. 

4. Bicarakan Rencana Masa Depan 

Di dalam hubungan, untuk menghindari toxic relationship maka harus mengubah red flag dengan cara melakukan komunikasi terbuka tentang rencana masa depan. Harus dipastikan bahwa hubungan kalian berada di halaman yang sama terkait harapan dan tujuan yang serupa.

 

Halaman:
1 2
      
