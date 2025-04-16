Viral Pria Ini Ultah Malah Dikasih Kejutan Pakai Sesajen, Netizen: Berasa Mau Ditumbalin

JAKARTA - Ulang tahun biasanya identik dengan kue ultah. Orang yang merayakan pertambahan usia umumnya akan mendapatkan kejutan berupa birthday cake nan lezat dan menarik.

Namun, baru-baru ini justru viral sebuah video di media sosial, yang menampilkan momen seorang pria ketika mendapatkan kejutan yang anti mainstream di momen ulang tahunnya.

Alih-alih mendapatkan kue ulang tahun seperti orang-orang pada umumnya, pria yang diketahui bernama Anggi Pradana tersebut justru mendapatkan kejutan berupa sesajen dari kedua temannya.

Dalam video yang turut diunggah di akun Instagram @dagelan dan berujung viral itu, tampak kedua teman Anggi datang ke kos-kosannya membawa sesajen tersebut di atas sebuah nampan.

Sesajen tersebut tampak diisi dengan satu buah kelapa yang diisi dengan lilin besar, kerupuk warna-warni, pisang, hingga bunga kemenyan.