HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Ultah Malah Dikasih Kejutan Pakai Sesajen, Netizen: Berasa Mau Ditumbalin

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |09:26 WIB
Viral Pria Ini Ultah Malah Dikasih Kejutan Pakai Sesajen, Netizen: Berasa Mau Ditumbalin
Viral Pria Ini Ultah Malah Dikasih Kejutan Pakai Sesajen. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Ulang tahun biasanya identik dengan kue ultah. Orang yang merayakan pertambahan usia umumnya akan mendapatkan kejutan berupa birthday cake nan lezat dan menarik. 

Namun, baru-baru ini justru viral sebuah video di media sosial, yang menampilkan momen seorang pria ketika mendapatkan kejutan yang anti mainstream di momen ulang tahunnya.

Alih-alih mendapatkan kue ulang tahun seperti orang-orang pada umumnya, pria yang diketahui bernama Anggi Pradana tersebut justru mendapatkan kejutan berupa sesajen dari kedua temannya. 

Dalam video yang turut diunggah di akun Instagram @dagelan dan berujung viral itu, tampak kedua teman Anggi datang ke kos-kosannya membawa sesajen tersebut di atas sebuah nampan. 

Sesajen tersebut tampak diisi dengan satu buah kelapa yang diisi dengan lilin besar, kerupuk warna-warni, pisang, hingga bunga kemenyan. 

Ultah sajen

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
