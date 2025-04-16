IDI Bakal Kirim Surat Edaran ke Anggotanya Pasca-Kasus Dokter PPDS Perkosa Keluarga Pasien

JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya pasca Priguna Anugerah Pratama , dokter PPDS yang memperkosa anak pasien di di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Langkah ini diambil IDI agar kejadian serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

Ketua Umum IDI, Dr Slamet Budianto menyampaikan bahwa surat edaran tersebut berisikan imbauan agar anggotanya menaati kode etik dokter selama praktek.

"Kami secepatnya akan membuat surat edaran, untuk imbauan kepada seluruh dokter di Indonesia anggota IDI, Agar memeriksa pasien itu tadi memenuhi (kode etik)," kata Slamet dalam program Oneonone yang akan di Sindonews TV pada Jumat (18/4/2025).

Seperti contohnya, ketika ada pasien yang hendak berobat namun datang sendirian maka harus ada perawatan yang menemani. Lalu jika di ruang praktek terdapat CCTV maka sang dokter harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasien.

"Kalau tidak ada keluarga, harus ada perawat yang menemani, kemudian CCTV di ruang periksa juga harus izin pasien, tidak boleh tanpa izin pasien, jadi itu mungkin saya kira bisa mengurangi (kejadian tersebut) itu lah," ucapnya.

Namun dia menegaskan bahwa pengawasan tetap berada di bawah wewenang pihak rumah sakit.

"Tapi di lapangan kan kami tidak ada, di lapangan rumah sakit, direktur, klinik. Ya kan, ya itulah direktur rumah sakit yang akan melakukan pengawasan," ujarnya.