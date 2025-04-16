Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IDI Bakal Kirim Surat Edaran ke Anggotanya Pasca-Kasus Dokter PPDS Perkosa Keluarga Pasien

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |08:32 WIB
IDI Bakal Kirim Surat Edaran ke Anggotanya Pasca-Kasus Dokter PPDS Perkosa Keluarga Pasien
Dr Slamet Budianto. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya pasca Priguna Anugerah Pratama , dokter PPDS yang memperkosa anak pasien di di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Langkah ini diambil IDI agar kejadian serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

Ketua Umum IDI, Dr Slamet Budianto menyampaikan bahwa surat edaran tersebut berisikan imbauan agar anggotanya menaati kode etik dokter selama praktek.

"Kami secepatnya akan membuat surat edaran, untuk imbauan kepada seluruh dokter di Indonesia anggota IDI, Agar memeriksa pasien itu tadi memenuhi (kode etik)," kata Slamet dalam program Oneonone yang akan di Sindonews TV pada Jumat (18/4/2025).

Seperti contohnya, ketika ada pasien yang hendak berobat namun datang sendirian maka harus ada perawatan yang menemani. Lalu jika di ruang praktek terdapat CCTV maka sang dokter harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasien.

"Kalau tidak ada keluarga, harus ada perawat yang menemani, kemudian CCTV di ruang periksa juga harus izin pasien, tidak boleh tanpa izin pasien, jadi itu mungkin saya kira bisa mengurangi (kejadian tersebut) itu lah," ucapnya.

Namun dia menegaskan bahwa pengawasan tetap berada di bawah wewenang pihak rumah sakit. 

"Tapi di lapangan kan kami tidak ada, di lapangan rumah sakit, direktur, klinik. Ya kan, ya itulah direktur rumah sakit yang akan melakukan pengawasan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160330//kasus_pemerkosaan-saiD_large.jpg
Janji Kencan Aplikasi Berujung Petaka, Wanita Ini Diperkosa dan Dirampok di Tengah Kebun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/612/3159306//instagram-JAYV_large.jpg
Viral Surat Terbuka untuk Prabowo, Seorang Ibu Minta Keadilan Anaknya Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3157031//kasus_pemerkosaan-yd9j_large.jpg
Dicekoki Miras hingga Tak Sadar, ABG di Serang Digilir Empat Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/525/3154738//kasus_pemerkosaan-AoTc_large.jpg
Biadab! Dilaporkan Hilang, Gadis di Cianjur Malah Jadi Budak Seks 12 Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/512/3151517//ibu_dan_anak_diperkosa_tetangga_takut_ancaman_ngumpet_di_kandang_ayam-7aeO_large.jpg
Ibu dan Anak Diperkosa Tetangga, Takut Ancaman Ngumpet di Kandang Ayam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement