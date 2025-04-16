Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Asri Welas Operasi Sedot Lemak Selama 12 Jam, Anak Sampai Kaget Lihat Penampilan Baru Ibunya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |07:58 WIB
Asri Welas Operasi Sedot Lemak Selama 12 Jam, Anak Sampai Kaget Lihat Penampilan Baru Ibunya
Asri Welas. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Asri Welas membeberkan respons anak sulungnya, Rajwa Gilbram Ridha Rahardja alias Ibam, melihat dirinya menjalani operasi plastik (oplas) di Korea belum lama ini. Ibam pun terkejut ketika pertama kali melihat penampilan baru sang bunda. 

Diketahui, mantan istri Galiech Ridha Rahardja itu melakukan operasi sedot lemak alias liposuction di rumah sakit elite di Korea. Asri menjelaskan operasinya itu berlangsung selama 12 jam. Durasi tersebut, kata Asri, lebih lama dari prediksi sebelumnya. 

Kondisi itu pun sempat membuat Ibam khawatir dengan ibunya yang begitu lama berada di ruang operasi. 

"Iya, aku ke sana sama Ibam, awalnya 7 jam, kemudian sampai 12 jam, anak aku sempat khawatir," kata Asri Welas di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Asri Welas

Asri kemudian menjelaskan respons sang anak ketika melihat penampilan barunya. Ibam dikatakan pangling dengan bobot sang bunda yang jauh berkurang dari sebelumnya. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
