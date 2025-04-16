Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Event Seru di Bulan April, Gen Z Ayo Merapat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |20:21 WIB
3 <i>Event</i> Seru di Bulan April, Gen Z Ayo Merapat
3 Event seru di bulan April. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rangkaian acara seru dan menarik siap mewarnai bulan April Anda tahun ini. Berbagai event yang menginspirasi juga bisa jadi ide untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga maupun kerabat dekat.

Event di bulan April ini juga beragam, mulai dari musik, acara pelestarian lingkungan hingga wedding fair. Acara tersebut tentunya akan sangat berguna dan menambah deretan kegiatan Anda.

Penasaran, ada deretan event apa saja yang bakal hadir di bulan April 2025 ini? Yuk simak informasinya dirangkum Rabu (16/4/2025).

1. Earth Festival 2025

Pertama ada Earth Festival Indonesia 2025 yang bakal diselenggarakan mulai tanggal 18-20 April di Lippo Mall Nusantara, Jakarta. Ini merupakan event tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan dengan tema "Greening Our Future, Reshaping Habits for the Better Earth".

Selama tiga hari penyelenggaraan acara, Earth Festival Indonesia akan diramaikan
dengan berbagai kegiatan menarik seperti mengikuti talkshow seputar lingkungan, ikut beragam kompetisi, belanja hingga mengunjungi art installation.

Acara ini juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh ternama seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sandiaga Uno.

2. Melanda Fest

Buat Anda pecinta festival musik, Melanda Fest 2025 juga bisa disaksikan di bulan April tahun ini. Festival musik ini menghadirkan berbagai genre musik seperti pop, RnB, hingga dangdut.

Acara ini bakal digelar di Otopark, Sentul International Circuit pada 19 April 2025. Beberapa pengisi acaranya mulai dari Nadin Amizah, NDX AKA, Juicy Luicy dan masih banyak lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Earth Festival Gen Z April Event
