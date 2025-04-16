Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Alasan Taiwan Menjadi Tujuan Wisata Ramah Muslim Bagi Wisatawan Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |10:45 WIB
6 Alasan Taiwan Menjadi Tujuan Wisata Ramah Muslim Bagi Wisatawan Indonesia
6 Alasan Taiwan Menjadi Tujuan Wisata Ramah Muslim Bagi Wisatawan Indonesia
A
A
A

Beberapa negara sudah dikenal sebagai wisata ramah Muslim karena fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan Muslim untuk menjalankan ibadah serta menikmati makanan halal. Salah satunya adalah Taiwan. 

Direktur Kantor Layanan Pariwisata Taiwan di Jakarta, Chou Shih Pi, menunjukkan berdasarkan data terbaru, jumlah wisatawan Indonesia yang datang ke Taiwan tahun 2024 telah mencapai lebih dari 220.000 orang pengunjung, bertumbuh 11,14% dibandingkan tahun 2023.

Dia menegaskan, Indonesia memiliki 270 juta penduduk, di antaranya, penduduk etnis Tionghoa lebih dari 30 juta, juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di seluruh dunia. 

Karakteristik ini membuat pasar Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, memiliki makna mendalam dan luas bagi industri pariwisata Taiwan.

Demi memberikan layanan yang lebih baik bagi wisatawan Muslim yang datang dari Indonesia, Administrasi Pariwisata Taiwan baru-baru ini secara aktif mempromosikan layanan ramah Muslim, menjamin agar wisatawan dapat menikmati pengalaman taman hiburan Taiwan dengan nyaman.

Berbagai taman hiburan bertema utama menyediakan kuliner lezat bersertifikat Halal, serta tersedia fasilitas seperti ruang ibadah, dan sebagainya agar wisatawan Muslim saat menikmati wahana hiburan, pada saat bersamaan dapat memenuhi kebutuhan religius, merasakan keramahan Taiwan yang hangat.

Ajang promosi wisata ramah muslim tersebut dilakukan oleh Administrasi Pariwisata Taiwan lewat acara “Lokakarya Promosi Wisata Taman Hiburan Taiwan 2025”, di Merlynn Park Hotel Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Acara ini sukses menarik sekitar 100 agen perjalanan dari Indonesia untuk berpartisipasi.
Di lokasi kegiatan, pengusaha dan agen perjalanan berinteraksi secara aktif, memahami keistimewaan taman hiburan bertema Taiwan, yang diharapkan di masa mendatang dapat menawarkan lebih banyak produk wisata yang cocok bagi wisatawan Indonesia.

Berikut beberapa alasan mengapa Taiwan menjadi salah satu tujuan wisata yang ramah muslim bagi wisatawan Indonesia. 

1. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Taiwan aktif mempromosikan pariwisata halal melalui Taiwan Tourism Bureau. Mereka bekerja sama dengan komunitas Muslim dan lembaga sertifikasi halal internasional untuk mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

 

