HOME WOMEN WOMEN

Dukung Kreativitas Para Kreator, Shopee Persembahkan Liga Shorts YouTube Shopping

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |19:45 WIB
Dukung Kreativitas Para Kreator, Shopee Persembahkan Liga Shorts YouTube Shopping
Liga Shorts YouTube Shopping. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Shopee turut meramaikan dunia kreator konten dengan mempersembahkan Liga Shorts YouTube Shopping. Ajang tersebut merupakan kompetisi bagi para konten kreator di Indonesia untuk menunjukkan kreativitas melalui video pendek (Shorts).

Pada kompetisi tersebut, kreator diajak untuk mengunggah video Shorts sebanyak-banyaknya di YouTube  dengan menampilkan tautan produk Shopee dan mengumpulkan total penjualan bersih tertinggi hingga berkesempatan memenangkan total hadiah komisi tambahan sebesar Rp500 juta.

Melalui inisiatif ini, Shopee berharap dapat menghadirkan wadah bagi para para kreator lokal untuk berkembang dan berinovasi, sekaligus mendorong kreativitas yang mendukung pengalaman berbelanja lebih menyenangkan.

Kompetisi yang berlangsung pada 16 April sampai 11 Mei 2025 ini menjadi panggung bagi para kreator yang ingin mengembangkan sayap dan eksistensinya di dunia digital sekaligus membawa pulang hadiah besar.

Dengan tagline ‘Post Shorts, Tag Produk, Dapatkan Hadiah 500 JT’, kompetisi ini terbuka untuk siapapun para kreator yang memiliki minimal 10.000 subscriber YouTube, dan siap unjuk kemampuan kreativitas dan story telling ke dalam video pendek dengan strategi promosi unik.

Mekanisme Kompetisi:

