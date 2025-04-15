Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Fakta dan Profil Dokter di Garut yang Lakukan Pelecehan Seksual, Punya Perilaku Seks Menyimpang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |05:27 WIB
5 Fakta dan Profil Dokter di Garut yang Lakukan Pelecehan Seksual, Punya Perilaku Seks Menyimpang
5 Fakta dan Profil Dokter di Garut yang Lakukan Pelecehan Seksual, Punya Perilaku Seks Menyimpang (Foto: Freepik)
A
A
A

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, belakangan tengah menjadi sorotan publik. 

Seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat pemeriksaan USG di sebuah klinik di Kecamatan Garut Kota. 

Aksi tersebut terekam dalam CCTV dan viral di media sosial.​ Tak sedikit yang akhirnya penasaran dengan sosok oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien tersebut. 

Berikut profilnya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (16/4/2025).

1. Sempat kerja sama dengan Pemkab Garut 

Dokter yang diduga terlibat dalam kasus ini dikenal dengan nama dr. Muhammad Syafril Firdaus, juga disebut sebagai Iril Syafril. 

Ia pernah berpraktik di Klinik Karya Harsa, Garut, dan sebelumnya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut serta berdinas di RSUD Malangbong. Menurut Dinas Kesehatan Garut, dr. Syafril sudah tidak lagi berpraktik di wilayah tersebut. 


2. Aktif di media sosial

dr.Syafril sendiri sebelumnya cukup aktif di media sosial. Salah satunya lewat akun Instagram pribadinya, @irilsyafril. 

Namun, setelah mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dirinya, akun Instagram tersebut dilaporkan tidak lagi dapat diakses atau telah dinonaktifkan.


3. Pernah menikah

dr. Muhammad Syafril Firdaus sendiri diketahui pernah menikahi seorang perempuan yang juga berprofesi sebagai dokter. 

Namun, pasangan ini telah resmi bercerai pada 9 Desember 2024, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 5641/Pdt.G/2024/PA.Badg.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement