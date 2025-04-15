5 Fakta dan Profil Dokter di Garut yang Lakukan Pelecehan Seksual, Punya Perilaku Seks Menyimpang

5 Fakta dan Profil Dokter di Garut yang Lakukan Pelecehan Seksual, Punya Perilaku Seks Menyimpang (Foto: Freepik)

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, belakangan tengah menjadi sorotan publik.

Seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat pemeriksaan USG di sebuah klinik di Kecamatan Garut Kota.

Aksi tersebut terekam dalam CCTV dan viral di media sosial.​ Tak sedikit yang akhirnya penasaran dengan sosok oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien tersebut.

Berikut profilnya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (16/4/2025).

1. Sempat kerja sama dengan Pemkab Garut

Dokter yang diduga terlibat dalam kasus ini dikenal dengan nama dr. Muhammad Syafril Firdaus, juga disebut sebagai Iril Syafril.

Ia pernah berpraktik di Klinik Karya Harsa, Garut, dan sebelumnya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut serta berdinas di RSUD Malangbong. Menurut Dinas Kesehatan Garut, dr. Syafril sudah tidak lagi berpraktik di wilayah tersebut.



2. Aktif di media sosial

dr.Syafril sendiri sebelumnya cukup aktif di media sosial. Salah satunya lewat akun Instagram pribadinya, @irilsyafril.

Namun, setelah mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dirinya, akun Instagram tersebut dilaporkan tidak lagi dapat diakses atau telah dinonaktifkan.



3. Pernah menikah

dr. Muhammad Syafril Firdaus sendiri diketahui pernah menikahi seorang perempuan yang juga berprofesi sebagai dokter.

Namun, pasangan ini telah resmi bercerai pada 9 Desember 2024, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 5641/Pdt.G/2024/PA.Badg.