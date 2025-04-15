7 Perjalanan Karir Nathalie Holscher, Vokalis Grup Band hingga Disawer Rp150 Juta Saat Jadi DJ

7 Perjalanan Karir Nathalie Holscher, Vokalis Grup Band hingga Disawer Rp150 Juta Saat Jadi DJ (Foto: Instagram)

Nathalie Holscher belakangan menjadi sorotan gegara banjir saweran usai tampil sebagai DJ di salah satu klub malam di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Sejak bercerai dari komedian, Sule, Nathalie kembali menggeluti profesinya sebagai DJ. Meski kerap mendapatkan ‘nyinyiran’, namun Nathalie ingin membuktikan bahwa profesinya itulah yang selama ini sukses menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya, Adzam.

Profesi DJ sendiri bukanlah sesuatu yang baru bagi Nathalie Holscher. Jauh sebelum menikah dengan Sule, ia memang sudah bergelut di profesi yang identik dengan dunia malam itu.

Nah, berikut perjalanan karir Nathalie Holscher sebagai DJ dirangkum Okezone, Rabu (16/4/2025).

1. Mulai karir sebagai penyanyi

Lahir pada 14 Desember 1992 di Jakarta, Nathalie memulai kariernya di dunia hiburan sebagai penyanyi.

Ia pernah tergabung dalam duo Rannath bersama Indra The Titans dan kemudian bergabung dengan grup vokal D'Dolls pada tahun 2013.



2. Pernah satu grup band dengan Piyu Padi dan Makki Ungu

Selanjutnya, Nathalie bergabung sebagai vokalis band The Secret yang didirikan oleh Piyu Padi dan Makki Ungu.

Salah satu singel yang dirilis oleh The Secret adalah "Semesta (Sayang Lepaskan Aku)", di mana Nathalie tampil sebagai vokalis utama. ​



3. Memutuskan solo karir dengan genre EDM

Namun, karier Nathalie Holscher bersama The Secret tidak berlangsung lama. Setelah itu, ia memutuskan untuk bersolo karier dan merilis singel berjudul "Live of a Party" yang mengusung genre EDM. Lagu ini diaransemen oleh Rayen Pono, mantan personel Pasto.