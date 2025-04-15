Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Tidak Pernah Menjalani Hubungan dengan Serius, Gemini Lagi!

Nabila Annafi , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |00:27 WIB
3 Zodiak yang Tidak Pernah Menjalani Hubungan dengan Serius, Gemini Lagi!
3 Zodiak yang Tidak Pernah Menjalani Hubungan dengan Serius, Gemini Lagi! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dalam kisah asmara, ada sebagian orang yang langsung memilih untuk menjalani hubungan serius, sementara yang lainnya lebih suka menjalaninya dengan santai dan tidak tergesa, tanpa terikat pada sebuah komitmen.

Ada beberapa zodiak yang dikenal sangat menyukai kebebasan, kesenangan, dan sangat individualitas. Mereka lebih suka tidak terikat pada hubungan yang kaku dan penuh ikatan.

Berikut 3 zodiak yang tidak pernah menjalani hubungan dengan serius:

1. Gemini

Zodiak Gemini, menyukai hal hal baru dan variasi dalam hidup. Dalam percintaan, tidak ada bedanya, mereka jatuh cinta dengan cepat, tetapi jahatnya mereka bisa juga kehilangan minat dengan cepat. Ini yang biasa disebut lost interest. Bukan berarti mereka tidak suka bersama seseorang, melainkan mereka membutuhkan pengalaman baru yang terus menerus untuk mempertahankan minat seorang Gemini.

Hubungan yang terlalu monoton adalah mimpi buruk bagi Gemini dan melakukan komitmen dengan orang lain merupakan hal yang menakutkan. Untuk menenangkan hati Gemini, kamu perlu tau cara agar mereka tetap ingin menjalani hubungan dengan kamu, buatlah semuanya tetap menarik. 


2. Sagitarius

Halaman:
1 2
      
