Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dokter yang Lecehkan Pasien saat USG Pernah Berpraktik di Rumah Sakit Pemerintah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |19:08 WIB
Dokter yang Lecehkan Pasien saat USG Pernah Berpraktik di Rumah Sakit Pemerintah
Dokter yang Lecehkan Pasien saat USG Pernah Berpraktik di Rumah Sakit Pemerintah
A
A
A

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Leli Yuliani memastikan, dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya tidak terjadi di rumah sakit pemerintah. Namun Leli tidak memungkiri jika dokter kandungan berinisil MSF itu pernah berdinas di rumah sakit pemerintah.

"Sejak 2024 akhir, sudah tidak bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah,” keta Leli sata dikonfirmasi, Selasa (15/4/2025).

Terkait video yang sedang viral, Leli mengaku tidak ingin berspekulasi. Pihaknya harus melakukan klarifikasi apakah video tersebut merupakan kejadian baru atau sudah lampau.

"Mengenai beredarnya vidio tersebut, Dinas Kesehatan akan memeriksa lebih lanjut kebenaran video yang beredar. Sebab pada 2024 juga ada laporan terkait aksi dokter tersebut yang melakukan aksi cabulnya, sehingga video yang beredar apakah kasus baru atau yang telah lampau," tuturnya.

Baru-baru ini kembali viral di media sosial kasus dokter di Garut yang diduga terlibat kasus pelecehan saat melakukan USG pasien. Tangkapan video aksi dugaan pelecehan yang dilakukan seorang dokter di salah satu klinik swasta tersebut belakangan viral di media sosial. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement