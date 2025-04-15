Dokter yang Lecehkan Pasien saat USG Pernah Berpraktik di Rumah Sakit Pemerintah

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Leli Yuliani memastikan, dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya tidak terjadi di rumah sakit pemerintah. Namun Leli tidak memungkiri jika dokter kandungan berinisil MSF itu pernah berdinas di rumah sakit pemerintah.

"Sejak 2024 akhir, sudah tidak bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah,” keta Leli sata dikonfirmasi, Selasa (15/4/2025).

Terkait video yang sedang viral, Leli mengaku tidak ingin berspekulasi. Pihaknya harus melakukan klarifikasi apakah video tersebut merupakan kejadian baru atau sudah lampau.

"Mengenai beredarnya vidio tersebut, Dinas Kesehatan akan memeriksa lebih lanjut kebenaran video yang beredar. Sebab pada 2024 juga ada laporan terkait aksi dokter tersebut yang melakukan aksi cabulnya, sehingga video yang beredar apakah kasus baru atau yang telah lampau," tuturnya.

Baru-baru ini kembali viral di media sosial kasus dokter di Garut yang diduga terlibat kasus pelecehan saat melakukan USG pasien. Tangkapan video aksi dugaan pelecehan yang dilakukan seorang dokter di salah satu klinik swasta tersebut belakangan viral di media sosial.