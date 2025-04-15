IDI Investigasi Kasus Dokter di Garut yang Lecehkan Pasien saat USG

JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan investigasi terkait viralnya rekaman CCTV, dokter kandungan melakukan pelecehan seksual ketika melalukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) kepada ibu hamil. Adapun dokter tersebut diketahui berinisial MSF itu.

"Tadi pagi saya sudah telpon ketua IDI Jawa Barat, (dia) dokter kandungan juga, mereka lagi melakukan investigasi proses," ujar Ketua Umum IDI, Dr Slamet Budianto.

Dia mengaku heran mengapa di ruang praktek terdapat CCTV. Terlebih ada CCTV, maka sang dokter harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasien.

"Dan apalagi ada CCTV di situ ya. Saya gak tahu siapa yang nyebar, kok ada CCTV di ruang praktek gitu kan," tuturnya.

Dia menegaskan bahwa IDI berwewenang menginvestigasi kasus tersebut karena berada di luar rumah sakit.