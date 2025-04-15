Kehidupan Terkini Aprilia Majid Usai Viral Kasus Hilangnya Suami, Sukses Jadi Selebgram

Aprila Majid kini sukses menjadi selebgram yang aktif membagikan berbagai aktivitasnya di media sosial, khususnya melalui akun Instagram-nya, @aprilamajid. Ia memiliki lebih dari 237 ribu pengikut dan sering membagikan konten seputar kehidupan pribadinya serta berbagai kolaborasi dengan merek sebagai brand ambassador.

Sebagai seorang digital creator, Aprila dikenal karena kontennya yang menarik dan inspiratif. Aprila sempat menempuh pendidikan di London School of Public Relations, Jakarta pada tahun 2016. Ia juga merupakan ibu dari dua anak yang sangat menyayangi dan berjuang demi mereka.

Pada usia 22 tahun, Aprila menikah dengan Muchamad Zhacky, yang merupakan adik dari aktris Zhi Alatas. Namun, kehidupan rumah tangganya mengalami ujian berat setelah Zhacky menghilang tanpa jejak.

Kronologi Hilangnya Suami Aprila Majid

Pada 4 Mei 2023, Muchamad Zhacky menghilang setelah berpamitan untuk pergi ke kantor kelurahan. Setelah itu, ia tidak pernah kembali ke rumah dan tidak bisa dihubungi sama sekali.

Pada 10 Juni 2024, Aprilia menggunakan akun X (Twitter) @aprilamajid untuk meminta bantuan warganet dalam menemukan suaminya.

Ia menuliskan: “Muchamad Zhacky, terakhir terlihat 4 Mei 2023. #twitterpleasedoyourmagic,"

Ia juga membagikan foto sang suami dengan sweater hitam serta mengutip penggalan Surah Ali Imran Ayat 173 sebagai doa.

Dalam unggahan lainnya, Aprila juga menyertakan surat tanda penerimaan laporan polisi tertanggal 4 Mei 2023, yang menegaskan bahwa Zhacky telah meninggalkan rumah tanpa kabar.

Menurut kronologi kejadian, Zhacky awalnya mengaku ingin pergi ke Kelurahan Jatibening untuk mengantarkan berkas kepada kakaknya. Namun, setelah itu ia menghilang tanpa jejak dan komunikasi terputus.

Setelah satu tahun pencarian yang melelahkan, Zhacky akhirnya ditemukan oleh komunitas online pada Agustus 2024. Menurut akun X @dhemit_is_back, selama beberapa bulan (Mei-November 2023), Zhacky tinggal di sebuah kos di Bali dan telah mengganti Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Akun yang sama bahkan memberikan peringatan kepada Zhacky agar segera menghubungi Aprilia dalam waktu 2x24 jam atau semua informasi tentang dirinya akan dibongkar.