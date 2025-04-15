Momen Random Tiara Andini Ngasih Pisang ke Penggemar Usai Nonton Konser Taeyeon

JAKARTA - Momen random yang dilakukan oleh penyanyi muda berbakat, Tiara Andini pada saat nonton konser Taeyeon, viral di medsos. Video yang diunggah oleh salah satu pemilik media sosial memperlihatkan momen tak terduga Tiara memberikan sebuah pisang kepada penggemarnya.

Di tengah kerumunan penonton yang mulai bubar, seorang penggemar secara tak sengaja bertemu dengan Tiara Andini. Dalam video yang diunggah di Tiktok @itsme._.rizzzka, Tiara terlihat santai berjalan menuju pintu keluar sambil membawa dua buah pisang di tangannya.

Saat melewati kerumunan, seorang penggemar memanggil namanya. Mendengar panggilan itu, Tiara sontak menoleh dan tanpa berpikir panjang, ia tersenyum lalu seketika memberikan satu pisang yang ia bawa kepada penggemar tersebut.

Reaksi penggemar yang menerima pisang tersebut, awalnya tampak terkejut dan kebingungan, namun tak lama kemudian ia tertawa senang, menyadari bahwa ia baru saja mengalami momen random dan lucu bersama sang idola, Tiara Andini.

Kejadian unik ini terjadi setelah konser solo Taeyeon di Jakarta pada Sabtu 12 April 2025. Meski hanya sekadar memberi pisang, aksi Tiara Andini usai konser Taeyeon berhasil menunjukkan bahwa hal kecil bisa meninggalkan kesan. Sosoknya yang jenaka, ramah, dan spontan menjadi alasan mengapa Tiara selalu punya tempat spesial di hati para penggemarnya.

Dari unggahan video Tiktok @itsme._.rizzzka tak sedikit pula netizen yang berkomentar memuji sikap Tiara sebagai sosok yang rendah hati dan ramah kepada penggemar. Meskipun sudah menjadi penyanyi papan atas dengan banyak penghargaan, Tiara tetap menunjukkan sisi humanis dan menyenangkan yang membuat fans merasa dekat dengannya.