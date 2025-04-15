Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Random Tiara Andini Ngasih Pisang ke Penggemar Usai Nonton Konser Taeyeon

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |12:34 WIB
Momen Random Tiara Andini Ngasih Pisang ke Penggemar Usai Nonton Konser Taeyeon
Momen Random Tiara Andini Ngasih Pisang ke Penggemar. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Momen random yang dilakukan oleh penyanyi muda berbakat, Tiara Andini pada saat nonton konser Taeyeon, viral di medsos. Video yang diunggah oleh salah satu pemilik media sosial memperlihatkan momen tak terduga Tiara memberikan sebuah pisang kepada penggemarnya. 

Di tengah kerumunan penonton yang mulai bubar, seorang penggemar secara tak sengaja bertemu dengan Tiara Andini. Dalam video yang diunggah di Tiktok @itsme._.rizzzka, Tiara terlihat santai berjalan menuju pintu keluar sambil membawa dua buah pisang di tangannya.

Saat melewati kerumunan, seorang penggemar memanggil namanya. Mendengar panggilan itu, Tiara sontak menoleh dan tanpa berpikir panjang, ia tersenyum lalu seketika memberikan satu pisang yang ia bawa kepada penggemar tersebut.

Tiara Andini

Reaksi penggemar yang menerima pisang tersebut, awalnya tampak terkejut dan kebingungan, namun tak lama kemudian ia tertawa senang, menyadari bahwa ia baru saja mengalami momen random dan lucu bersama sang idola, Tiara Andini. 

Kejadian unik ini terjadi setelah konser solo Taeyeon di Jakarta pada Sabtu 12 April 2025. Meski hanya sekadar memberi pisang, aksi Tiara Andini usai konser Taeyeon berhasil menunjukkan bahwa hal kecil bisa meninggalkan kesan. Sosoknya yang jenaka, ramah, dan spontan menjadi alasan mengapa Tiara selalu punya tempat spesial di hati para penggemarnya.

Dari unggahan video Tiktok @itsme._.rizzzka tak sedikit pula netizen yang berkomentar memuji sikap Tiara sebagai sosok yang rendah hati dan ramah kepada penggemar. Meskipun sudah menjadi penyanyi papan atas dengan banyak penghargaan, Tiara tetap menunjukkan sisi humanis dan menyenangkan yang membuat fans merasa dekat dengannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176624//5_rekomendasi_buah_lokal_yang_mendunia-w7K6_large.jpg
5 Rekomendasi Buah Lokal yang Mendunia, Biar Enggak Gampang Sakit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/33/3146816//jennifer_coppen_geram_fans_ngeyel_tetap_pegang_kamari-z9sX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Fans Ngeyel Tetap Pegang Kamari: Kenapa Sih Susah Banget Dibilangin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/619/3146248//tiara_andini-oV8G_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanpa Cinta dari Tiara Andini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/298/3143159//alpukat-dopC_large.jpg
Jangan Simpan 5 Buah Ini Dalam Kulkas, Bikin Cepat Busuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/298/3141757//pisang-yhI3_large.jpg
Pasien Gagal Ginjal Tak Boleh Makan Pisang? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/205/3136006//indonesian_idol_season_xiii-9MQf_large.jpg
Lyodra hingga Tiara Andini Meriahkan Road to Grand Final Indonesian Idol Season XIII
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement