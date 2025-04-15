Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Prabowo di Ulang Tahun Titiek Soeharto, Sempatkan Video Call saat Kunjungan ke Yordania

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |09:30 WIB
Potret Prabowo di Ulang Tahun Titiek Soeharto, Sempatkan <i>Video Call</i> saat Kunjungan ke Yordania
Prabowo dan keluarga. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan ucapan spesial di momen ulang tahun mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

Titiek Soeharto yang genap berusia 66 tahun pada Senin, 14 April 2025 kemarin mendapatkan ucapan spesial dari Prabowo yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, disertai dengan tiga foto kenangan keluarga mereka.​

Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagram @prabowo, Selasa (15/4/2025).

1. Duduk di meja makan bersama

Foto pertama menampilkan Prabowo, Titiek, dan putra mereka, Didit Hediprasetyo, duduk bersama di meja makan dengan pakaian serba putih dan celana krem. 

Prabowo dan keluarga

“Selamat ulang tahun @titieksoeharto,” tulis Prabowo dalam keterangan postingannya. 

2. Potret lawas Titiek gendong Didiet

Foto selanjutnya ini adalah potret masa lalu yang memperlihatkan Didit kecil digendong oleh Titiek, dengan kehadiran orang tua mereka masing-masing, yakni Presiden kedua RI Soeharto dan Ibu Tien Soeharto, serta Sumitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar.

Prabowo dan keluarga

3. Potret kompak di acara kenegaraan 

Foto ketiga menunjukkan mereka bertiga dalam balutan busana formal saat menghadiri acara kenegaraan. Titiek tampak tampil cantik mengenakan kebaya merah muda. ​

Prabowo dan keluarga

4. Video call untuk beri ucapan

Meskipun sedang dalam kunjungan resmi ke Amman, Yordania, untuk bertemu Raja Abdullah II, Prabowo juga tetap meluangkan waktu untuk melakukan panggilan video bersama Titiek dan Didit. 

Prabowo dan keluarga

Momen tersebut diunggah oleh Didit melalui akun Instagram pribadinya @ragowo.hediprasetyo. ​

 

Halaman:
1 2
      
