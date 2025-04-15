Potret Prabowo di Ulang Tahun Titiek Soeharto, Sempatkan Video Call saat Kunjungan ke Yordania

Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan ucapan spesial di momen ulang tahun mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

Titiek Soeharto yang genap berusia 66 tahun pada Senin, 14 April 2025 kemarin mendapatkan ucapan spesial dari Prabowo yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, disertai dengan tiga foto kenangan keluarga mereka.​

Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagram @prabowo, Selasa (15/4/2025).

1. Duduk di meja makan bersama

Foto pertama menampilkan Prabowo, Titiek, dan putra mereka, Didit Hediprasetyo, duduk bersama di meja makan dengan pakaian serba putih dan celana krem.

“Selamat ulang tahun @titieksoeharto,” tulis Prabowo dalam keterangan postingannya.

2. Potret lawas Titiek gendong Didiet

Foto selanjutnya ini adalah potret masa lalu yang memperlihatkan Didit kecil digendong oleh Titiek, dengan kehadiran orang tua mereka masing-masing, yakni Presiden kedua RI Soeharto dan Ibu Tien Soeharto, serta Sumitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar.

3. Potret kompak di acara kenegaraan

Foto ketiga menunjukkan mereka bertiga dalam balutan busana formal saat menghadiri acara kenegaraan. Titiek tampak tampil cantik mengenakan kebaya merah muda. ​

4. Video call untuk beri ucapan

Meskipun sedang dalam kunjungan resmi ke Amman, Yordania, untuk bertemu Raja Abdullah II, Prabowo juga tetap meluangkan waktu untuk melakukan panggilan video bersama Titiek dan Didit.

Momen tersebut diunggah oleh Didit melalui akun Instagram pribadinya @ragowo.hediprasetyo. ​