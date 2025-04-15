5 Cara Atasi Sakit Kepala Tanpa Minum Obat

Mengatasi sakit kepala pun tak melulu harus mengonsumsi obat-obatan. (Foto: Pinterest)

JAKARTA - Sakit kepala merupakan kondisi yang tak nyaman dan bisa mengganggu aktivitas. Rasa sakitnya pun bisa menjalar hingga kebagian leher dan tengkuk.

Ada berbagai faktor dari penyebab sakit kepala. Mulai dari makanan, minuman, stres hingga kurang tidur. Anda perlu mengatahui lebih lanjut apa penyebab dari sakit kepala Anda.

Mengatasi sakit kepala pun tak melulu harus mengonsumsi obat-obatan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan sakit kepala tanpa minum obat.

Seperti apa caranya? Yuk simak tipsnya dilansir Medical News Today, Senin (14/4/2025).

1. Minum Air yang Cukup

Pertama ialah memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air yang cukup. Minum cukup air dapat membantu mencegah sakit kepala atau mengurangi keparahannya.

Dehidrasi bisa menjadi penyebab banyak sakit kepala sederhana. Hal ini juga dapat mengubah perasaan, tindakan, atau pemikiran seseorang.

Seperti yang dicatat oleh sebuah penelitian di jurnal Antioksidan, dehidrasi ringan dapat menghambat oksigen ke otak. Mengonsumsi makanan tinggi cairan, seperti buah-buahan, smoothie, atau sup, juga dapat meningkatkan hidrasi.

2. Kompres Air Dingin

Kompres air dingin bisa jadu solusi sakit kepala sederhana yang dirasakan banyak orang. Menerapkan kompres es atau benda dingin lainnya ke kepala atau leher dapat membantu menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Tindakan ini untuk sementara dapat meredakan sakit kepala.

Beberapa penelitian menemukan bahwa penerapan terapi dingin dapat meredakan gejala migrain, yaitu sakit kepala yang lebih parah.

3. Kompres Air Hangat

Dalam kasus lain, seperti sakit kepala yang ototnya terlalu tegang, mengompres denhan hangat dapat membantu mengendurkan otot-otot tersebut dan memberikan kelegaan.

Kompres air hangat bisa dilakukan dengan menggunakan handuk panas. Anda bisa mendapatkan efek yang sama dari mandi air hangat atau berendam.