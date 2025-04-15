Miss Indonesia Bangun Akses Air Bersih di Kampung Ciseke Banten, Sentuh Langsung Masyarakat

Miss Indonesia, Monica Sembiring menginisiasi proyek pembangunan akses air bersih di Kampung Ciseke, Desa Padarincang, Serang, Banten. Program ini diharapkan dapat membuat warga bisa hidup lebih sehat.

Peresmian proyek ini ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Founder & Chairwoman Organisasi Miss Indonesia, Lilliana Tanoesoedibjo pada Senin (14/4) bertempat di MNC Bank Tower.

"Bisa dibilang proyek ini, proyek penuh perjuangan, tidak gampang. Tapi saya berharap dengan adanya proyek ini warga di sana bisa hidup lebih sehat," ucap Monica di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Monica menjelaskan proyek ini telah rampung pada 16 Februari 2025 silam. Pembangunan pipa sepanjang 3 kilometer, satu reservoir, dua penampungan air hingga tiga fasilitas MCK berhasil dibangun untuk kebermanfaatan warga.

"Ini sebuah kemewahan yang tidak pernah mereka terima seumur hidup mereka," ucap Monica.

Ia berharap proyek yang bisa dimanfaatkan langsung warga ini turut memberikan dampak bagi kehidupan warga sekitar. Bahkan menurutnya, akses hidup yang lebih sehat juga dapat meningkatkan taraf ekonomi hingga edukasi warga.

"Ekonomi tersentuh, edukasi terutama, berharapnya juga menjerumus ke aspek aspek lainnya," tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)